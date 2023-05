Adiós Televisa: Atala Sarmiento rechazaría 'LCDLF' por fuerte pleito con exintegrante de 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tal parece que la famosa y muy polémica presentadora, Atala Sarmiento, aparentemente habría preferido decirle adiós a Televisa y hace poco supuestamente habría decidido rechazar La Casa de los Famosos México, debido a que ella tendría un fuerte pleito con una de las famosas y reconocidas exintegrantes del programa Hoy que estaría dentro del famoso reality.

Desde hace un par de horas ha estado circulando el hecho de que Sarmiento habría estado en pláticas con la empresa de San Ángel para supuestamente tener su triunfal regreso a sus foros de grabaciones, pero esta vez no fungiría como presentadora en uno de sus programas, sino cómo una de las integrantes dentro de La Casa de los Famosos México, que se estrena el próximo lunes 4 de junio, compartiendo con otra docena de celebridades que serán parte de este.

Pero, según la cuenta de Twitter de Ponchote, especializada en espectáculos, la expresentadora de Ventaneando no va estar dentro de la casa del mencionado reality show como se dijo, esto supuestamente debido a que a final de cuentas habría cancelado su participación de último momento, dejando en jaque a los productores por este cambio de último momento que no esperaban, por lo que estarían desesperados buscando su reemplazo.

Leyenda

Ante este hecho, la cuenta de la red social de La Portada AI1, aseguró que el motivo por el que Sarmiento habría decidido no estar dentro del reality show sería por el hecho de que se enteró que la famosa cantante y polémica presentadora, Raquel Bigorra, formaría parte de este programa, y al parecer la expresentadora de TV Azteca no toleraría ni un poco a la reconocida cubana y no estaría dispuesta a pasar ni un día con ella.

Como se sabe, hace varios años que Bigorra se vio envuelta en un drama dentro del Ajusco, debido a que Daniel Bisogno la acusó de ser ella la que filtró todo sobre su vida privada a revistas de espectáculos por dinero, entre ellas su orientación sexual, pero esa no fue la única ocasión en la que fue señalada de ella, pues el odio de Atala es debido a que antes de esta polémica ella ya la había acusado de filtrar información privada de sus colegas, entre esto que haya ido a una clínica de fertilización.

Cabe mencionar que hasta el momento dicha información permanece en calidad de especulaciones, debido a que ninguno de lo involucrados, ya sean las dos presentadoras antes mencionadas o los ejecutivos de la empresa de Emilio Azcárraga, no se han pronunciado respecto a si es verdad que habría enemistad entre ellas y por eso renunciaría sin embargo, se espera que pronto se hable al respecto, ya sea para confirmar o desmentir lo dicho con anterioridad.

Fuente: Tribuna del Yaqui