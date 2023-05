Adiós Televisa: Tania Rincón abandona el programa 'Hoy'; sale de viaje con famoso conductor de TUDN

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y muy querida presentadora de TV, Tania Rincón, recientemente dio mucho de que hablar al haber abandonado el programa Hoy y también decirle adiós a Televisa, pues compartió que se fue de México, presumiendo el viaje que realizó al lado de un famoso conductor de TUDN, ganándose cientos de comentarios a través de sus redes sociales y también miles de 'likes'.

Como se sabe, Rincón desde octubre del 2021 se encuentra formando parte del matutino de la empresa San Ángel, donde se ha convertido en una de las presentadoras más queridas por parte del público que suele estar al pendiente de cada uno de sus movimientos y que día con día suelen llenarla con miles de halagos por su participación dentro de la famosa emisión, ya se por su vestuario o su simpática manera de ser.

Pero ahora, la mañana de este lunes 15 de mayo, la expresentadora de Venga la Alegría llamó la atención de los millones de espectadores del programa producido por Andrea Rodríguez, debido a que contrario a otras semanas, no estuvo presente al lado del resto de sus compañeros, por lo que en las redes sociales muchos no dudaron en cuestionar el motivo por el que no se encontraba presente la querida Tania.

Tania se ausenta de Hoy. Instagram

Y aunque como de costumbre en el programa no hablaron sobre su ausencia, sí se supo el motivo por el que la querida expresentadora de Guerreros 2020 no estuvo en la mencionada emisión, debido a que ella misma a través de su cuenta de Instagram confesó que se encuentra en un viaje por Nueva York, compartiendo varias imágenes de este a través de sus historias, mostrando los momentos que ha pasado en dicha ciudad estadounidense.

Pero, el destino que eligió Rincón no es lo que más ha llamado la atención de los millones de seguidores en sus redes sociales, sino que lo hizo el hecho de que no viajó sola, sino que lo hizo al lado del cronista deportivo, Tony Martínez, mismo con el cual compartió varias fotografías y videos, agradeciendo su presencia en esta aventura que se encuentra viviendo en el extranjero, levantando varias sospechas entre sus fans.

Cabe mencionar que sin dar declaraciones o negar que haya algo entre ella y su compañero, Tania mediante el material que compartió dejó ver que su viaje era más que nada laboral, pues tuvo que ver con su participación en República Deportiva, su programa en TUDN, enlazándose en vivo con ellos durante la cima de uno de los edificios más reconocidos, en el cual escaló y también bajo de rapel.

Tania en Nueva York con Tony Martínez. Instagram

Fuente: Tribuna del Yaqui