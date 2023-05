Concierto de Luis Miguel: La página de ventas de boletos colapsa y usuarios se burlan con memes

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Se dice que no hay fecha que no se cumpla ni plazo que no llegue, por lo que este lunes, 15 de mayo, los fanáticos mexicanos de Luis Miguel, pudieron hacer gala de todo su amor hacia el cantante de La chica del bikini azul y acudieron a comprar su boleto en la preventa VIP Santander; sin embargo, parece que no todo ha sido miel sobre hojuelas, puesto algunos seguidores del 'Sol de México' ya comenzaron a quejarse en Twitter por diversas situaciones a las que se han enfrentado.

Como algunos fanáticos de la música sabrán, cuando un famoso del calibre de Luis Mi decide salir de su retiro y regresar a los escenarios, esto se convierte en todo un evento, por lo que, aunque estés desde horas antes en la página en cuestión para ser de los primeros en obtener tu boleto, la realidad es que pueden ocurrir cosas inesperadas que interrumpan tu proceso de compra, lo que puede resultar sumamente frustrante.

De acuerdo con algunos informes, hace un rato, la página de Superboletos (lugar en el que los fans pueden obtener su ticket de acceso al concierto) sufrió una colapso por la demanda masiva de asistencia, esto provocó que varios fanáticos comenzaran a publicar fotografías del sitio caído, así como algunos comentarios graciosos sobre este hecho, incluso una persona mostró que intentó acceder a través de su celular, tablet y computadora, pero por ningún lado ha tenido éxito.

Personas intentan comprar el boleto de Luis Miguel por todos los medios posibles

Pero esto no ha sido todo, puesto los memes sobre los elevados números de espera que se les han asignado no se dejaron esperar y es que, algunos tomaron la situación con humor y recordaron la escena en la que Beetlejuice tiene que sacar su número para ingresar a las oficinas de asuntos en el más allá y, para su desgracia, debe aguardar por varios miles de turnos, lo que le tomaría bastante tiempo.

Compran la compra de boletos de Luis Miguel con icónica escena de Beetlejuice

Otras personas recordaron la emblemática escena de Bob Esponja en la que el personaje principal debía esperar su turno para tomar el autobús para volver a su casa, por lo que enojado menciona que es el "primero en la fila", pero al ver que había personas molestas detrás de él, fue cediendo su turno hasta llegar al número 2 mil. Mientras que algunos más mostraron capturas de pantalla en donde mencionaban que tenían preparada un carpeta de memes para presumir que compraron su boleto, mientras que en otra tenían preparada un carta de suicidio, por si no lo lograban.

Algunos fans se preparan para no obtener boletos de Luis Miguel

Esta situación provocó que los mexicanos demostraran, una vez más, que al mal tiempo se le debe poner buena cara, por lo que, pese a que perder la oportunidad de poder disfrutar de un concierto en vivo de Luis Miguel, parece algo bastante trágico, la realidad es que algunos decidieron reírse de su desgracia y prepararon memes para hacer más divertida su espera en la fila virtual de Superboletos.

Los mexicanos toman con gracias el número masivo de personas en la fila virtual

Fuentes: Tribuna