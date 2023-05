¿En silla de ruedas y grave? Tras despido de Televisa, Lolita Ayala explota en VIDEO y da noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La querida periodista mexicana Lolita Ayala, quien desde 2016 se retiró de la televisión tras haber sido despedida de Televisa, fue captada llegando a las instalaciones del Aeropuerto de la CDMX y al notar la presencia de reporteros, estalló en su contra y les dijo que eran unos "latosos". En las imágenes difundidas se pudo observar que estaba en silla de ruedas e hizo una fuerte revelación sobre su salud.

Como se recordará, la entrañable conductora del desaparecido departamento Noticieros Televisa quedó con graves secuelas luego del fuerte accidente que sufrió en el 2015 cuando se desplomó el helicóptero en el que viajaba en Chihuahua con el entonces gobernador. Ayala dejó de caminar debido a las lesiones y hace unos meses fue captada hasta usando un tanque de oxígeno, encendiendo las alarmas por su estado.

No obstante, en ese momento Lola explicó que solo lo usa de vez en cuando por la altura y contaminación que hay en la capital mexicana. Por otro lado, hace un tiempo la revista TVNotas expuso que la conductora había "caído por temporadas en depresión, que lloraba de la impotencia y sufría fuertes dolores", además de que económicamente tampoco la estaba pasando bien pues habría invertido mucho dinero en su salud, además de que habría puesto en pausa su tienda en línea.

Sin embargo, esta mañana de lunes 15 de mayo la presentadora del desaparecido programa Las Noticias confesó que ya se encuentra mucho mejor de salud, pero no se puso nada contenta al ver a la prensa. Usando su silla de ruedas para transportarse en la terminal aérea, lentes y un sombrero, Lolita no se detuvo a platicar con la prensa y explicó: "Estaban esperándome, me quería escapar de esto (de las cámaras)".

Tras tacharlos de ser unos molestos, Ayala explicó que afortunadamente goza de buena salud y confesó que por fortuna ya volvió a caminar: "No tengo nada que decir, estoy mucho mejor ya camino, nada más que ahorita con las distancias me pusieron la silla de ruedas, pero camino ya muy bien", declaró. La también empresaria, quien sobrevivió al cáncer de mama, dijo que solo estaba en la silla porque las distancias dentro del aeropuerto son muy largas".

Me toman en silla de ruedas que ya ni la uso, aquí nada más porque es mucha distancia, ya puedo caminar".

Asimismo, la periodista mexicana de 71 años contó qué hizo para volver a caminar: "Con mucha terapia, mucho ejercicio, la terapia es monótona", dijo descartando que haya sido un proceso doloroso. Por otro lado mencionó que en su familia "todos están bien" y también reconoció que ha tenido tratamientos para tratar su salud mental. Finalmente descartó de forma tajante que vaya a regresar a la televisión: "No, ya no".

