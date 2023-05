¡Es hoy! Inicia la venta para los boletos de Luis Miguel en CDMX; esto debes saber para asistir

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La euforia por ver a Luis Miguel en concierto está 'a todo lo que da', tanto que una vez que se supo que la preventa sería a través de Santander, la institución financiera reportó tener una cantidad poco inusual de solicitudes de tarjetas de crédito, ya que solo con este plástico, se aseguraba uno de los más de 22 mil lugares en la Arena Ciudad de México para las tres fecha programadas en el recinto que será parte del 'Luis Miguel Tour 2023'. Pese a que la preventa será el 16 y 17 de mayo, desde este lunes 15 se ha reportado que ya hay 'fila virtual' pues algunos clientes 'elite' pueden comprar 24 horas antes que nadie.

Foto: Twitter

Antes de entrar en pánico, ya se había revelado que la venta para las tres fechas en la capital mexicana para ver el regreso a los escenarios del intérprete de Suave, La Incondicional, Cuando calienta el Sol o La Vikina, sería de manera anticipada para quienes contaran con una tarjeta de crédito especial. Una vez que la preventa llegara su fin, el resto del público podría comprar con otro plástico diferente aunque cabía la posibilidad de ya no necontra localidades pues en Estados Unidos, Chile y Argentina, los conciertos son ya 'sold out'. Si te preguntas peines ya pueden comprar desde est elunes 15 de mayo, te dejamos las tarjetas participantes:

Santander World Elite

Black Unlimited

Fiesta Rewards Platino

Visa Infinite

Legacy

Aeroméxico Platinum

Aeroméxico Infinite

Los clientes Santander con una tarjeta de crédito diferente a las antes mencionadas, deberán esperar hasta el 16 o 17 de mayo para la compra que dicho sea de paso, comenzará en punto de las 10:00 horas y será a través de Superboletos, plataforma a la cual se podrá acceder tras ingresar en la cuenta oficial de Luis Miguel. La mala noticia es que para la preventa, se deberá tener dos cuentas creadas, una es la de la página del cantante de 53 años de edad y al otra es la de la plataforma que se encargará de emitir los boletos tanto en físico como digital. Si aún no tienes una te contamos cómo hacerle.

Crear cuenta en Superboletos

Accede a este apartado Da click en 'Regístrate o iniciar sesión' Proporciona tus datos personales incluyendo correo electrónico vigente Ingresa de ser posible, los datos bancarios para que sea más fácil realizar la compra Te llegará un correo de confirmación de la cuenta

Para comprar boletos

Ingresa a la página oficial de Luis Miguel Ubica el apartado 'Tour' Busca la fecha que te interese adquirir Da click en 'Comprar' Te llevará a la 'fila virtual', así te recomendamos ser paciente

Foto: captura de pantalla

El sistema que llevará de manera directa al evento y con ello, podrás adquirir las localidades que desees para ser parte del esperado regreso del 'Sol de México' a los escenarios. Toma en cuenta que el sistema te dejará comprar solo ocho boletos por cuenta como máximo aunque también dependerá del crédito disponible en tu tarjeta pues los precios van desde los 11 mil 800 y hasta los mil 350 en promedio. Estas cifras además deberán considerar cargo por servicio por boleto e impresión de los mismos. No se sabe si los boletos digitales tendrán cargo extra.

Los clientes de estas tarjetas de crédito, cuentan con la posibilidad de adquirir los accesos en plazos de tres, seis y nueve meses sin intereses sin contar el monto de la adquisición, es decir, todas las localidades entran en esta modalidad que permitirá que los fanáticos del cantante puedan sentir menos duro el golpe de invertir para disfrutar de alguna de las fechas que tiene contempladas para esta nueva sede que sustituye al Auditorio Nacional, recinto que hasta el momento era el único en donde Luis Miguel se presentaba cada que deleitaba a su público.

Se recuerda que por el momento únicamente las fechas para la Ciudad de México serán habilitadas en la página, tanto de Luis Miguel como de Superboletos; para el resto de las presentaciones en el país, la información se difundirá mediante los canales oficiales del cantante, además de saber si también será exclusiva para clientes con tarjetas de crédito del banco antes mencionado. En caso de no encontrar localidades disponibles, la recomendación es evitar comprar boletos mediante la reventa pues esto puede dar pie a un fraude.

Captura de pantalla

Captura de pantalla

Página oficial 'se cae'

A pesar que la preventa para los boletos de las tres fechas de Luis Miguel en México es solo para unos cuantos clientes con tarjetas de crédito 'especiales', la plataforma oficial del cantante presentó una fuerte saturación que la llevó a 'caerse', lo que sin duda no había pasado en ventas para otros países. Hasta ahora, no se sabe cuánto tiempo permanecerá la plataforma así ya que la recomendación es la de actualizar el sitio con frecuencia para con ello poder acceder y adquirir los boletos. Ingresar al evento desde la plataforma de Superboletos no es algo que se pueda hacer ya que solo será mediante la página oficial de 'Micky'.

La plataforma oficial de Luis Miguel 'se cae' a horas de la preventa. Foto: captura de pantalla

Fuente: Tribuna