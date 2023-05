Flor Rubio en vivo de 'VLA' destroza a Becky G por zafarrancho con la prensa; golpearían a reportero

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La polémica para la reconocida y joven cantante, Becky G, sigue en aumento debido a que el zafarrancho con la prensa que protagonizó hace varios días, acaba de ser muy criticada en vivo de Venga la Alegría, debido a que la famosa y polémica presentadora, Flor Rubio, acaba de dar su opinión en la que destroza a la celebridad, señalando que la seguridad habría golpeado a reportero.

Como se recordará, el pasado viernes 12 de mayo, en el aeropuerto de la Ciudad de México, la intérprete de Shower se vio envuelta en el escándalo, debido a que su equipo de seguridad la arrastró por fuera de dicho lugar, empujando y jaloneando su camino entre varios de los elementos de la prensa de diferentes televisoras, como el Ajusco y Televisa, en la cual varios de estos terminaron en el suelo tratando de conseguir declaraciones de su parte.

Pocos días después del altercado, la cantante mencionó que lo sucedido en lo personal fue algo que le "impactó de una manera fuerte", señalando que si ella no tenía nada que decir no hablaría ni haría chismes, recalcando que entendía que ellos hacían su trabajo, pero que ella también tiene el suyo y no le interesa generar más habladurías y por ello es que no estaba interesada en hablar de temas fuera de su carrera.

Leyenda

Pero ahora, pese a sus declaraciones de que entendía el trabajo de los reporteros y los respetaba, ella también pedía lo mismo y que todo fuera recíproco, pidiendo perdón a sus fans que se vieron afectados en la trifulca, en el matutino de TV Azteca se mostraron molestos e inconformes con lo que ella dijo y en su más reciente emisión no dudaron en criticarla y mencionar que cometió una falta de respeto a sus compañeros.

Rubio, Ricardo Manjarrez y otro par de presentadores al dar su opinión, mencionaron que ella como celebridad tan querida y esperada tendría que pararse para hablar con la prensa y obviamente entender que uno de los temas que el público quiere saber es de su situación sentimental después de que saliera la infidelidad de su ahora expareja, Sebastián Lletget, con el cual ya tenía poco más de siete años de relación amorosa.

Finalmente, Anette Cuburu señaló considera que en esta ocasión fue la seguridad de la cantante la que tuvo la culpa de todo lo sucedido y ante esto, Flor mencionó para señalar que varios de los reporteros de su equipo salieron lastimados y fueron golpeados, destacando que en su opinión fueron medidas muy excesivas las que tomaron los elementos de seguridad de Becky G y esperaban que en el futuro fueran más considerados.

Fuente: Tribuna del Yaqui