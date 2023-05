FOTO: Hijo de Alfredo Adame estremece al reaparecer gravemente herido en un hospital; esto ocurrió

Ciudad de México.- En días recientes, el hijo menor de Alfredo Adame consiguió paralizar a sus seguidores, luego de que compartió algunas fotografías de él en las que lucía gravemente herido y postrado en una cama de hospital. Este hecho provocó que algunas personas consideraran que Sebastián Adame Banquells (nombre del joven en cuestión) habría sufrido en un grave accidente o incluso teorizaron que pudo estar involucrado en una pelea al igual que su padre.

Las imágenes fueron distribuidas a través de la cuenta de Twitter de Duro Y Directo TV, donde mencionaron que el estado del joven habría sido tan malo que podría compararse con lo ocurrido con Fabián Lavalle, quien hace algunos años estuvo envuelto en escándalo, después de que fue brutalmente golpeado en la habitación de un hotel, asunto que se volvió completamente mediático, asimismo, el medio expresó su preocupación por el joven.

Créditos: Twitter @DuroYDirectoTv

Dado a que la noticia consiguió viralizarse, Sebastián tuvo que salir a aclarar el asunto a través de su perfil en la aplicación del ave azul, donde tranquilizó a sus fans y les explicó que no se trataba de una situación actual, sino que, las imágenes fueron captadas en el año 2017, luego de que sufrió un accidente. El joven también aclaró que dicho incidente fue algo determinante en su vida, ya que, lo ayudó a tomar la decisión de salir del clóset con su familia.

Oigan por cierto esto no es de ahora por que creo que pensaron que me acaba de pasar , esto es de un accidente de 2017 , pero gracias a eso fue que me dio la confianza de salir abiertamente gay con mi familia