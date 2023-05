Golpe a Legarreta: Erik Rubín impacta a Televisa al admitir infidelidad y revela quién fue su amante

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El controversial cantante Erik Rubín, quien hace unas semanas anunció su separación de Andrea Legarreta, de nueva cuenta generó fuerte polémica con sus declaraciones y es que recientemente admitió que fue infiel y filtró el nombre de su amante. El exintegrante del grupo Timbiriche se sinceró como nunca antes en la entrevista que acaba de brindar a Yordi Rosado para su canal de YouTube.

Además de platicar porqué tomó la decisión de poner en pausa su relación sentimental con la conductora estelar de Televisa, con quien tiene más de 22 años casado, Rubín también recordó su etapa de juventud en la que tuvo varios amoríos e hizo sufrir a varias de sus exparejas. Fue en ese preciso momento que salió a relucir el nombre de Paulina Rubio, quien fuera la tercera en discordia en su noviazgo con Alejandra Guzmán.

En un acto de sinceridad, el padre de Mía Rubín confesó que 'La Chica Dorada' no había sido la mala del cuento pues fue él quien la engañó al iniciar una relación con la rockera mexicana a la par que estaba con ella: "Sí teníamos ondas Paulina y yo, me iba de gira estaba con Paulina llegaba a México y veía a Alejandra y la verdad es que yo, o sea Paulina me empezó a presionar de que 'ya estuvo, ahora sí, tú y yo ya no vamos a tener' y entonces le dije no, no ahora si te prometo que llegando’ (cortaba a Alejandra)".

Erik con Paulina Rubio y Alejandra Guzmán

El intérprete de canciones como Princesa Tibetana reconoció que esa fue otra mentira que le dijo a Paulina pues no terminó a la hija de doña Silvia Pinal y por el contrario, volvió a pasar la noche con ella: "Llegué a México y supuestamente, pues si iba a verla para cortarla, pues obviamente no corte nada y entonces al día siguiente llegue en la mañana porque estábamos de gira y me dice 'qué onda como te fue ya', (y contesto) 'ahora si ya ya estuvo'".

Sin embargo, el exmarido de 'La Legarreta' no contaba con que Rubio lo había seguido hasta la casa de Alejandra para constatar que seguían juntos y que nuevamente la estaba engañando: "Me dijo 'Te vi salir ahorita a las 6 de la mañana de su casa'", recordó. En ese momento Erik tomó una importante decisión y eligió estar únicamente con la hija de Susana Dosamantes, dejando de lado a la intérprete de Mala Hierba y Llama por favor.

Por otro lado, el cantante de 52 años también contó que 'La Guzmán' sí se había enterado de que le estaba pintando los cuernos con su compañera de Timbiriche: "Alejandra si se enteró de Paulina porque llegué de gira, echamos pasión y le dije que me pasara los cigarros y entre los cigarros saca una notita de Paulina. Le dije que Pau no me dejaba de acosar y desde ahí ya se las olía. Todo terminó con un par de bellísimas canciones", recordó Erik sobre su época de rockstar.

Fuente: Tribuna