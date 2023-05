Madre de Toni Costa le manda mensaje a Adamari López y todo Instagram se le va encima por esta razón

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Doña Carmen, la madre del reconocido bailarín Toni Costa, recientemente se vio envuelta en un fuerte drama, debido a que recientemente a través de redes sociales le acaba de mandar un mensaje a su exnuera, la famosa actriz y querida presentadora, Adamari López, el cual despertó la molestia de miles de internautas, por lo que en Instagram no dudaron y se le fueron encima dando esta poderosa razón para hacerlo.

Como se sabe, la presentadora de Telemundo y Costa estuvieron juntos por más de 10 años y en ese tiempo procrearon a una niña, Alaïa Costa López, sin embargo, hace poco más de dos años que anunciaron su inesperada separación, negándose a dar los motivos que lo llevaron a esta complicada decisión, alegando que era por respeto a esa pequeña que tenían en común y que los mantendría unidos para siempre.

En dicho mensaje, Carmen expresó que quería celebrar a todas las madres de América, dado a que el pasado domingo 14 de mayo fue el Día de la Madre en Estados Unidos, y aprovechando que honraban a aquellas que "cada día luchan por sus hijos, dándoles su amor y atenciones", también mandó a felicitar a López, por haberle dado a uno de los dos tesoros "más amados", que es su nieta Alaïa.

Pero en dicho mensaje, en ningún momento hace mención el nombre de Adamari, sino que simplemente se refirió a ella como la madre que le dio a ese tesoro que es su nieta, hecho que molestó bastante a los cientos de fans de la reconocida exactriz de Televisa, que no dudaron en irse sobre la madre de Costa, afirmando que le estaba faltando al respeto por no decir su nombre, que pese a que su hijo ya tuviera pareja nueva, eso no desmeritaba a López y merecía que la mencionara.

Ante estos ataques, doña Carmen acaba de dejar en claro que no iba a permitir que la acusaran de faltarle al respeto a la madre de su nieta, cuando en realidad se lo tenía y aún le tiene un gran cariño, señalando que no puso su nombre para precisamente evitar ataques de que quiera figurar en el mundo del espectáculo y buscar hacer fama, pero que ahora veía que hiciera lo que hiciera recibiría fuertes críticas.

Cabe mencionar que hasta el momento la expresentadora de Hoy Día no se ha pronunciado respecto a los ataques que ha recibido su exsuegra, ni tampoco a la tan inesperada felicitación que decidió hacerle en ese día tan importante para las madres del país norteamericano, sin embargo, se espera que pronto dé una respuesta sobre lo dicho por los internautas y por la madre del famoso bailarín español.

