Ni Belinda ni Danna Paola: Robbie Williams se volvió la estrella del Tecate Emblema y así lo muestra

Ciudad de México.- Pese a los millones de fans que tienen, ni la reconocida cantante y actriz, Belinda, o la talentosa intérprete, Danna Paola, lograron robarse el show, sino que el honor de ser el mejor del Tecate Emblema fue para el famoso cantante británico, Robbie Williams, debido a que este sin duda alguna se volvió la estrella auténtica del masivo evento musical y así lo demostró hace un par de horas en las redes sociales.

Como se sabe, entre el pasado sábado 13 y el domingo 14 de mayo, se realizaron las presentaciones para el famoso show musical que aglomeró a miles de habitantes de la Ciudad de México, que en el cierre se presentaron en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez para disfrutar de los shows de los Black Eyed Peas, Becky G y Kygo, aunque en redes sociales la auténtica estrella resultó ser el guapo británico.

William fue el último artista en presentarse en el escenario en la noche del cierre, en el cual se aproxima que hubo más de 56 mil personas, los cuales quedaron fascinados según sus reacciones en vivo y después en todos los medios. El cantante comenzó su presentación con la frase: "Déjenme presentar, soy Robbie 'Maldito' Williams, y esta noche la van a pasar increíble", tras lo que comenzó a sonar su tema Let Me Entertaing You, enloqueciendo a la gente de inmediato.

El creador de grandes temas como Rock DJ, que también fue uno de los que interpretó sobre el escenario y que hizo bailar y gritar a la gente, a lo largo de su presentación interactúo con el público, lanzando faces como: "La regla número uno para entretener a tu público es que debes amar a tu audiencia y esta noche trataré de amarlos a todos y cada uno de ustedes" y que juntos emprenderían un viaje que gozarían y sería como terapia para el alma, lo que aparentemente logró.

A lo largo de las dos horas que estuvo sobre el escenario danzando y cantando, enfundado en una playera de soccer de México y unos jeans ajustados, el Robbie cerró la noche con uno de los temas que el público más a amado de él, Angels, el cual ni siquiera fue detenido por la fuerte lluvia que empapó a todos los presentes de inmediato, cumpliendo hasta el final, despidiéndose entre aplausos y gritos eufóricos.

Ahora, tras la magnifica noche, la mañana de este lunes 15 de mayo en todo Twitter el británico ha estado en tendencias pues sus miles de fans no han parado de compartir material de la noche, memes y demás, con comentarios en el que no existe queja sobre su tiempo sobre el escenario, destacando que sin lugar a duda fue lo mejor de la noche y valió la pena esperar tanto para verlo.

Fuente: Tribuna del Yaqui