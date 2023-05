¿Quién fue el primer eliminado de 'MasterChef Celebrity'? Al famoso le faltó sazón y deja el mandil

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Por fin llegó el día en que TV Azteca le dio la bienvenida a una emisión más de su exitoso programa MasterChef Celebrity, proyecto que reúne a los famosos tanto de la pantalla chica como de la música y hasta el deporte para demostrar qué tan buenos son en la gastronomía, por lo que desde el inicio se les advirtió que una vez que entraran a la cocina más famosa de México, dejarían de ser considerados celebridades y ahora se convertían en cocineros, característica que para uno de ellos duró muy poco pues fue el primero en salir de la competencia.

Poncho de Nigris, Alejandro Lukini, Manu Nna, Irma Miranda, Fabiola Campomanes, Eduardo Capetillo Gaytán, Jorge el ‘Travieso’ Arce, Lis Vega, Jimena Longoria, el Padre José de Jesús, Ana Patricia Rojo, Ivonne Montero, Pedro Prieto, Paco Palencia, Emir Pabón, Cibernético, Alma Gómez ‘Cositas’, Gaby Goldsmith, Romina Marcos y Mónica Dionne se pusieron el mandil para demostrar que además de ser buenos en sus respectivos rangos, también saben conquistar paladares con su sazón. Una gala de presentación en el Polyforum Cultural Siqueiros arrancaba este primer segmento que a partir de ahora mantendrá a los televidentes al filo del sillón.

Foto: Instagram

Participante en el hospital

Previo a 'encender' las hornillas, TV Azteca dio una mala noticia, y es que el sacerdote José de Jesús Aguilar tuvo que ser parte de este estreno desde el hospital pues se reveló, fue internado de emergencia. Cabe destacar que el religioso sí se presentó a grabar algunos de los programas pero justo para el arranque envió un mensaje desde el nosocomio desde el cual se recupera en espera de poder regresar a los foros de la televisora del Ajusco. "Me hice estudios de cáncer y nada, estudios de bacterias, nada. Me operaron de la vesícula y nada, incluso me hice estudios de VIH y nada. Ahorita, por ejemplo, traigo pañal y la gente no sabe la situación, porque no tengo que estar predicando", dijo el sacerdote.

A pesar de las malas noticias, el programa arrancó con los ya conocidos retos, mismos que fuero calificados por los chefs Zahie Téllez, Poncho Cadena y Adrián Herrera los que se sabe, sustituyen a la chef Betty Vázquez, 'JoséRa' Castillo y Pablo Albuerne, los cuales se desempeñaron como jueces en el segmento pasado. Asimismo, la encargada de dar la bienvenida a cada una de las emisiones será Claudia Lizaldi quien ocupa el lugar de Tatiana. La primer salvada fue la cubana Liz Vega quien desde el balcón observó el desempeño de sus compañeros.

Poco a poco se fueron salvando las celebridades hasta dejar con el mandil negro a Emir Pabón, Manu Nna, Jimena Longoria, Ivonne Montero, Pedro Prieto, Francisco Palencia y Lukini, los cuales hicieron frente al primer reto de eliminación de la noche, el cual consistió en cocinar una reinterpretación de un platillo que contara con los ingredientes que se usan para un chile eme nogada y, si te lo preguntas, el famoso que más comentarios negativos recibió fue Pedro Prieto, el cual no convenció a los jueces con la presentación de su platillo pero sí por su sabor, por lo que subió al balcón al igual que Ivonne, Irma, Paco Palencia y Manu Nna.

Captura de pantalla

Tres famosos quedaban 'en la cuerda floja' por su desatinado platillo; no obstante, solo para el actor Alejandro Lukini no fue suficiente ya queel chef Cadena le remarcó que su platillo "no tiene nada para salvarse", convirtiéndolo así en el primer eliminado de esta competencia y claro, la primer celebridad que se vuelve tendencia la no haber convencido con sus fotos culinarios. "No bastan buenas intenciones en la vida", le dijeron los jueces al famoso.

Foto: Twitter

Memes no perdonan

Los seguidores de este programa de inmediato reaccionaron a la eliminación de Lukini tanto con comentarios como con los ya famosos memes, especialmente sobre la falta de un ingrediente en su platillo para el reto de eliminación e incluso, el hecho de que Claudia Lizaldi además figura como su exesposa quien, por obvias razones, tuvo que mantener el profesionalismo cuando los jueces revelaron el nombre de quien figura como el primer eliminado de la competencia.

Captura de pantalla

Captura de pantalla

Captura de pantalla

Fuente: Tribuna