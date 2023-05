Tras 'humillar' a Peso Pluma, Pepe Aguilar revela lo que en realidad piensa del cantante

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Prácticamente desde el mes de diciembre, la familia Aguilar ha estado en el ojo del huracán, por el apoyo que Ángela expresó hacia la selección de Argentina en la final del Mundial de Qatar 2022. A raíz de esta situación, la joven cantante ha protagonizado diversos titulares en los medios de comunicación por el rechazo que sus seguidores le mostraron las semanas posteriores.

Si bien, para este mes de mayo, todo parecía indicar que las cosas se habían tranquilizado para la familia de charros, la realidad es que desde hace unos días, el patriarca del Jaripeo Sin Fronteras, Pepe Aguilar, fue presa de las críticas de algunos de sus fans por un asunto ajeno a la cantante de La Llorona. Como algunos sabrán, desde el mes de abril, el cantante de corridos bélicos, Peso Pluma ha ganado una notable popularidad entre la gente, esto gracias al éxito generó su tema Ella baila sola.

Dicha canción alcanzó el Top Global en la plataforma de música, Spotify y provocó que una gran cantidad de famosos volteara a ver a Peso Pluma, entre ellos el propio cantante de Por mujeres como tú, quien el pasado 25 de abril, lanzó un comentario frente a la prensa que fue considerado por algunos como una manera de minimizar el éxito que el joven de 23 años estaba alcanzando tan rápidamente.

El secreto que les iba a decir es que si en México se consume Spotify en un 60 por ciento, a nivel global (entonces) todos los artistas del (país) se van a poner número 1 en el mundo. Así de sencillo

Dicha entrevista no pasó por desapercibida para los fans de Pepe, quienes aprovecharon que la noche del pasado sábado, 13 de mayo, hizo una transmisión en vivo a través de sus redes sociales, actividad que el cantante de Credo suele hacer porque gusta de estar cerca de sus fans. En me dio de la charla, algunos de sus seguidores comenzaron a cuestionarlo si no le caía bien Peso Pluma y si en algún momento ambos harían un dueto.

Todo parece indicar que Pepe Aguilar utilizó estos cuestionamientos para aclarar el mal entendido y mencionar que, en realidad le caía muy bien Peso Pluma e incluso se mostró abierto en realizar una colaboración con él en algún momento, cosa que sorprendió a más de uno, puesto el padre de Ángela Aguilar ya ha expresado en otras ocasiones que no disfruta de los corridos tumbados, genero al cual precisamente pertenece el cantante.

¡Me cae superbién ese chavo! En la música todo se vale. ¡Ve tú a saber qué depara el destino!", concluyó el cantante

Cabe destacar que, si bien, Peso Pluma goza de una gran fama y reconocimiento, al grado en el que fue como invitado al reconocido programa de Nueva York, The Tonight Show, conducido por el anfitrión de televisión más famoso de Estados Unidos, Jimmy Fallon, la realidad es que el músico está enfrentando un pleito legal con Eslabón Armado, los propietarios de la canción Ella Baila Sola, porque el joven cantante interpretó dicho tema sin ellos cuando fue al país de Joe Biden a presentarse al mencionado programa.

