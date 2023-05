VIDEO: Ángela Aguilar cumple su sueño de cantar junto a Alicia Keys, pero recibe varias críticas

Comparta este artículo

Monterrey, Nuevo León.- Ángela Aguilar es una de las jóvenes cantantes del género regional mexicano más exitosas del momento. Es cierto que no tuvo que empezar desde abajo como le sucedió a muchos otros famosos porque en su caso, proviene de una familia de prestigiosos artistas como es el caso de su padre, Pepe Aguilar. Nació y se crió con música mexicana, pero también le ha dado su propia estilo y los atuendos que usa marcan una diferencia.

Basta con recorrer su cuenta de Instagram para ver cómo aplica su buen gusto y colores en los outfits que luce en cada show. Lo mismo sucede con los eventos a los que asiste, pues suele ser invitada por artistas importantes, tal y como ocurrió recientemente, pues se presentó como sorpresa junto a la cantante estadounidense Alicia Keys durante la presentación que dio en el Parque Fundidora, de la ciudad de Monterrey.

Los asistentes al concierto fueron sorprendidos cuando Alicia invitó a Ángela a pasar al escenario para cantar el tema La malagueña. Aunque muchas creyeron que el paso de joven de 19 años sería fugaz, no fue así, pues se unió a Keys para interpretar Looking for Paradise. En la popular canción lanzada en 2019 originalmente junto a Alejandro Sanz, Aguilar cantó en español e inglés, lo que dejó sin habla al público.

En su perfil de Twitter, Ángela Aguilar expresó: "acabo de cumplir un sueño". Asimismo, en sus historias de Instagram, agradeció a sus millones de fans por todo el apoyo: "A casita, gracias a todos los que siempre me han apoyado, que privilegio poder hacer lo que me gusta y cumplir mis sueños cada fin de semana".

Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas para la nieta de Antonio Aguilar, pues en sus publicaciones recibió buenos comentarios, pero también otros negativos donde los internautas aseguran que no está a la altura de Alicia Keys, e incluso se burlan de ella por polémicas anteriores, llamándola "argentina". Estos son algunos ejemplos:

¿Esa era la gran sorpresa?"

Acabas de darte cuenta que tu carrera se está acabando pocha".

Cuál sueño minita , ya te dieron tu documento argentino muchas".

Para sacar dinero si eres mexicana , pero te sientes argentina…. Espero cada día seas menos rentable y te sigan cancelando".

¿Te quitaste las cuerdas vocales? ¿Duele mucho?".

Déjame adivinar!! La de ser cien por ciento argentina por fin?".

Fuente: Tribuna