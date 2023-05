¡Adiós, Mercurio Retrógrado! Mhoni Vidente predice la fortuna de tu signo en los horóscopos de hoy

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La jornada de Mercurio Retrógrado ha terminado, de forma oficial. Su último día fue el pasado lunes 15 de mayo, por lo que de ahora en adelante sentirás el ambiente más ligero, así como más opciones de comunicación. Mhoni Vidente, la astróloga y tarotista más famosa de México te dice cuál será la fortuna de tu signo zodiacal en los horóscopos de hoy, martes 16. ¡Toma nota de los mensajes del Universo para esta jornada!

Aries

No tontee con amoríos, cuide lo que tiene. Recuerde que el mejor momento para hacer cambios es el presente; busque su bienestar. Tendrá problemas con su economía, así que no gaste de más lo que queda del mes.

Tauro

El sentido del humor es importante hasta en temas de trabajo, por lo que le recomiendan que sea amable, querido Tauro. Está débil de salud, coma mejor durante esta semana y no deje de beber agua.

Géminis

Las relaciones con la persona amada no están muy bien, y anda muy triste por esto. Descuide, todos los problemas que tiene hoy se solucionarán mañana. Juegue a la lotería, la suerte le será muy bueno.

Cáncer

Pierda el miedo a las responsabilidades del trabajo; tiene la capacidad para ser líder, querido Cáncer, además, su empatía sirve. Un golpe sin importancia le puede ocasionar algún malestar.

Leo

Situación delicada en lo que respecta a temas laborales, así que deberá mantener la calma. Intente dominar la situación de caos económico actual. Alguien importante querrá hablar contigo.

Virgo

Sus jefes valoran su forma de ser tan tranquila ante los problemas más pesados. Las personas con problemas de salud sanarán a lo largo de estos días. En temas de amor, alguien lo quiere mucho.

Libra

Su vida familiar anda revuelta y con muchos problemas, por lo que le tocará ser mediador y mantenerse templado; usted puede. Si le deben dinero, es hora de reclamarlo de forma tranquila.

Escorpio

Debe ser algo más frío y serio en su trabajo a partir de este día. No guarde rencor por cosas pequeñas, querido Escorpio, Mercurio le dejó grandes lecciones. Tendrá pequeñas dificultades de tipo estomacal.

Sagitario

Los malentendidos con los amigos se irán a lo largo de estos días, siempre y cuando se sienta mejor. El dinero no lo es todo, aprenda a soltar lo que no es para usted y no se 'clave'.

Capricornio

Desacuerdos con sus jefes por el reparto del tareas para el equipo; sólo trate de expresar su incomodidad de una forma amable. Deberá hacer ejercicios adecuados para bajar de peso y ganar fuerza.

Acuario

Mayor estabilidad con su pareja a partir de hoy, que Mercurio avanza directo; si es necesario, debe pedir disculpas. Le ingresan una cantidad de dinero que le servirá mucho.

Piscis

Encontrará ese trabajo que tanto le gusta y ha anhelado desde el inicio de la temporada de eclipses. ¡Agradezca mucho todo lo que ocurra en su vida a partir de ahora! Tome zumo de naranja, su cuerpo necesita vitamina C y Sol.

Fuente: Tribuna