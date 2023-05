Bomba en Televisa: Bárbara Mori admite que se pasó de copas y le puso los cuernos ¿a Sergio Mayer?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La querida actriz Bárbara Mori, quien hace 19 años abandonó su carrera en Televisa y dejó de hacer telenovelas, de nueva cuenta acaparó los focos del espectáculo pues en una reciente entrevista admitió haberle sido infiel a una expareja luego de pasarse de copas. ¿Estaba hablando de Sergio Mayer? Como se sabe, la uruguaya y el actor mexicano tuvieron una relación en los 90's, de la que nació su hijo Sergio Mayer Mori.

La protagonista del exitoso melodrama Rubí fue la más reciente invitada en el podcast El rincón de los errores de su amiga y colega Marimar Vega, donde reflexionó sobre sus faltas y confesó que una de las que más se arrepiente es la infidelidad que cometió con una de sus exparejas, aunque reconoció que gracias a este desliz decidió no beber más alcohol. Sin embargo, Mori dejó en shock a la audiencia pues no compartió el nombre del engañado.

La razón por la que dejé de tomar fue porque cometí un error gravísimo, que fue serle infiel a mi novio con otra persona, y yo en ese momento estaba como muy enojada con una pareja que había tenido porque decía muchas mentiras", contó.

La también exestrella de TV Azteca, donde grabó novelas como Al norte del corazón, Mirada de mujer, Azul Tequila y Súbete a mi moto, manifestó que a raíz de ese adulterio eligió ser congruente con su persona: "Entonces como que yo sentía que yo no quería ser esa persona, o sea, yo me reflejaba mucho en esa persona y decía ‘ya no quiero ser él, ¿yo miento así?, no quiero ser esa persona’, entonces como que ahí empecé a buscar la verdad", detalló.

Cabe resaltar que años atrás fuentes cercanas a Sergio Mayer aseguraron que Bárbara le fue infiel con otro actor durante su estancia en Miami, por ahora se desconoce la identidad del hombre que ella señaló en su relato. Pese a esta complicada situación, la originaria de Montevideo, Uruguay, ha logrado reinventarse y vivir plenamente en este momento, por lo que asegura que se siente feliz con la persona que es:

"Me siento absolutamente satisfecha con la persona y con la mujer que soy hoy porque siento que en mi carrera como actriz estoy en un momento hermoso también viviendo cosas bellísimas, pero más hacia la vida personal", dijo. Asimismo, la intérprete de 45 años habló de su actual relación con el productor Fernando Rovzar, con quien lleva saliendo desde el año 2018. Aunque en un inicio se mostró hermética al hablar sobre este noviazgo, en la actualidad grita su amor a los cuatro vientos:

Estoy absolutamente realizada con mi pareja, estoy viviendo un sueño realmente", contó durante su plática con Marimar.

Finalmente, la también estrella de películas como Treintona, soltera y fantástica manifestó su interés en llevar a la pantalla grande parte de su vida: "Yo escribí una película en la pandemia, que está muy inspirada en mi infancia, en lo que vivimos mis hermanos y yo, que habla de la violencia intrafamiliar con los niños y demás y es un guion que escribí y entonces estoy tratando de ver cómo le hago para levantar esa película, que un sueño que tengo es dirigir".

Fuente: Tribuna