En minutos, Luis Miguel agota localidades; fila virtual se mantiene con la esperanza de comprar

Ciudad de México.- En punto de las 10:00 horas, tiempo del centro de México, comenzó la preventa para los conciertos de Luis Miguel en México. Hasta ese momento, se había revelado que las localidades que se venderían serían solo para la capital mexicana; no obstante, se vendieron los boletos para todos los recintos donde el 'Sol de México' se presentaría, motivo por el cual la fila virtual se tomó más larga ya que varios internautas se 'formaron' para otros lugares bajo la sospecha de no encontrar un lugar,

Habían pasado solo unos minutos cuando se reportó en redes sociales como Twitter o Facebook que tanto la Arena Ciudad de México como el Estadio Victoria en Aguascalientes arrojaban la leyenda de 'boletos no disponibles' y con ello otros recintos comenzaron a lanzar la misma advertencia. Para entonces, Luis Miguel había conseguido ya agotar varias de las fechas en el país justo como sucedía para Estados Unidos o Argentina donde las localidades también dejaron de estar disponibles.

Pese a que algunos otros fanáticos del interprete de Cuando Calienta el Sol, Tengo todo excepto a ti u Oro de Ley mantienen la esperanza de ver la fila virtual avanzar y encontrar algún boleto disponible para cualquiera de sus 13 presentaciones en el país, otros usuarios resaltaron que la reventa ya 'hace de las suyas' pues los boletos se venden desde los 21 mil pesos y hasta los 70 mil pesos para el recinto ubicado al poniente de la capital donde 'Micky' estará en tres fechas.

Cabe destacar que en la página oficial de Luis Miguel, desde la cual se vendieron los accesos, los precios de las entradas iban desde los mil 213 pesos y hasta los ocho mil 670 pesos, por lo que aquellos que compraron entradas con el fin de ofertarlas en la reventa, se llevarían hasta cuatro veces lo que se invirtió para ser parte del regreso del ‘Sol’ a los escenarios. En ese sentido, no se ha revelado si habrá más fechas en la capital ya que la página oficial no ha mostrado la leyenda 'sold out'.

Página de cae de nuevo

En el marco en que la preventa de boletos comenzaba a venderse para clientes con tarjetas de crédito Santander, se reportó que de nueva cuenta la página oficial de Luis Miguel se cayó, por lo que las esperanzas de poder adquirir accesos comenzó a bajar entre los que se formaron para comprar sin importar la localidad. Internautas resaltaron que cerca de 20 minutos antes de abrirse la venta de boletos, hubo fallas que, a diferencia del día anterior donde se permitió la comprar a clientes con tarjetas 'elite', fue más corta.

Tras estabilizarse la plataforma del artista, usuarios también resaltaron fallas en la pagina Funticket, la cual se encargada de la venta de boletos para recintos ajenos a la capital mexicana. A modo de remate, se informa que fue precisamente esta empresa la primera en arrojar la leyenda de ‘boletos agotados’, lo que a la fecha no sucede con Superboletos que sigue permitiendo el ingreso a la fila virtual de los fans que mantienen la esperanza de ingresar al recinto.

Debido a la demanda, se informó que la venta general para los boletos de todos los recintos en México, ya no será el día 18 de mayo, sino que para este mismo martes 16 de mayo se abrirá en punto de las 15:00 horas, tiempo del centro de México. De manera extraoficial se ha revelado que lo único que se agotó fueron los accesos destinados a la preventa pues el sistema 'apartó' algunos para quienes no cuentan con tarjetas de crédito emitidas por el banco antes mencionado.

