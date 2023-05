Familia de Octavio Ocaña confiesa que han recibido amenazas de muerte; acusan a policía prófugo

Ciudad de México.- El 29 de octubre del año 2021, varios actores de Televisa tuvieron que vestirse de luto por el inesperado y trágico fallecimiento del actor de la serie de comedia, Vecinos, Octavio Ocaña, quien murió a causa de una herida de bala en la cabeza. Inicialmente, la Fiscalía del Estado de México acusó al histrión de Hermanos y detectives de haberse disparado de manera accidental, pero luego de que el padre del famoso inició su propia investigación, se descubrieron diversas irregularidades en el caso.

Como muchos sabrán, la familia del actor de Lola, érase una vez, no creyó en la versión brindada por las autoridades y en todo momento señalaron a un grupo de Policías Municipales de ser los causantes de la muerte de Ocaña. Derivado de esta situación, el progenitor del famoso, identificado como Octavio Pérez organizó una marcha en nombre de su hijo para pedir la ayuda del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, así como también contrató a sus propios peritos y detectives para dar cierre al caso.

A raíz de esto, el Señor Octavio Pérez logró presentar pruebas que inculpaban a los mencionados oficiales, así como también logró que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reclasificara el caso como homicidio doloso. Dicho organismo rebeló que los derechos de Ocaña fueron violentados, puesto le quitaron el derecho a vivir, así como tampoco acordonaron la zona al momento del siniestro, alteraron el lugar y se encargaron de eliminar evidencia, al mismo tiempo que le robaron una esclava de oro.

Familia de Octavio Ocaña ha recibido amenazas de muerte

En el medio de todo esto, la familia brindó una conferencia de prensa para los medios de comunicación, esto junto al equipo legal Lex Pro Humanitas, donde confesaron que, más allá de estar luchando contra el sistema para que los autores de la muerte de Octavio Ocaña paguen como es debido, también han tenido que lidiar con constantes amenazas de muerte, hecho que fue destapado por el Señor Pérez.

Fueron amenazas de muerte, pero no les hago caso, simplemente quieren que me calle y no me puedo callar", sentenció Octavio Pérez