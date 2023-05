¿La hunde por infiel? Raúl Araiza impacta a Televisa al hablar sobre nuevo galán de Galilea Montijo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso presentador Raúl Araiza, quien forma parte del elenco estelar del programa Hoy, sorprendió a todos los televidentes de Televisa debido a que dio una inesperada declaración ante el rumor de que su amiga y colega Galilea Montijo está estrenando nuevo galán. Como se sabe, la conductora de 49 años está dando mucho de qué hablar luego de que se filtraran unas fotografías en las que aparece posando muy romántica con un misterioso hombre.

Fue hace apenas unas semanas cuando la originaria de Guadalajara, Jalisco, anunció por primera vez que ya había firmado su divorcio de Fernando Reina Iglesias luego de 11 años de matrimonio y al parecer en la actualidad ya se está dando una nueva oportunidad en el amor con un guapo modelo español de nombre Isaac Moreno. En las fotos filtradas por Productora 69 se aprecia a Galilea tomada de la mano y abrazada a su supuesto galán en una playa del Caribe Mexicano.

Aunque la propia Montijo no ha hablado al respecto, tanto Andrea Legarreta como 'El Negro' Araiza fueron cuestionados por este romance. El conductor fue captado saliendo de las instalaciones de la televisora de San Ángel y de forma contundente defendió a la tapatía, asegurando que es una mujer libre que merece ser feliz luego de su separación: "A mí lo que me importa es verla feliz... Toda mujer tiene derecho a hacer su vida y ser feliz".

Luego cuando reporteros como Edén Dorantes le preguntaron si ya había visto las imágenes, esto expresó: "Yo sé que están contentos, pues están contentos, están buscando conchitas (risas) Él está guapo, la veo feliz, a mí la verdad su sonrisa es lo que vale", platicó. Asimismo el hijo de doña Norma Herrera relató que 'La Gali' está en un gran momento de su vida y resaltó que es una mujer trabajadora y exitosa.

E insistiendo en no juzgar a las mujeres divorciadas que vuelven a buscar el amor, Raúl apuntó: "Se merece segunda, tercera oportunidad, se trata de ver la felicidad, que este feliz, que mejor que vuelvan a darse la oportunidad, porque después se cierran al amor, que bueno ver a la mujer de volver a tener la oportunidad. Es libre". Además también habló del matrimonio que tuvo la tapatía con Reina Iglesias.

¿Filtró que fue infiel? No, en realidad 'El Negrito' no paró de repetir que Galilea había tenido un gran matrimonio con el padre de su único hijo Mateo y esto dijo del empresario: "Fernando es un gran hombre, tuvo años increíbles con ella y te digo, no es un fracaso, tantos años de matrimonio... yo sé que ellos se han amado mucho y que van a hacer un vínculo para toda la vida". Hasta el momento Galilea Montijo sigue sin desmentir o confirmar su noviazgo con el modelo español.

