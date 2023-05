Las botas de buzo de afamada casa de moda serán la sensación para la temporada 2024; así podrás llevarlas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Las botas de buzo de Gucci son el accesorio que no puede faltar en tu armario en la próxima temporada de verano. Este curioso calzado estaría inspirado en el equipo de los submarinistas y se han convertido en un símbolo de estilo y vanguardia gracias a la propuesta de la mencionada casa de moda italiana para su colección Resort 2024. Así que, cuentas con un 1 año para prepararte.

Este tipo de botas se robaron el corazón de la critica debido a su confección en neopreno, un tejido elástico y resistente al agua, y por sus suelas de caucho, que les dan un aspecto robusto y urbano. Además, se presentan en una variedad de colores, desde los neutros como el negro o el beige, hasta los más llamativos como el rojo o el verde. Por lo que se trata de una excelente opción para el próximo verano, sobre todo por la temporada de lluvias que azota a México año con año.

¿Cómo combinar estas botas tan originales y atrevidas?

- Si lo que estás buscando es un atuendo casual y por demás cómodo, puedes optar por unos pantalones tipo ciclista o unos leggings, una camiseta básica y una chaqueta oversize. En este caso es recomendable añadir unas botas de buzo en un color que contraste con el resto de tu 'outfit'. Una vez que hayas terminado podrás notar que lograste obtener un 'look' deportista y a la moda.

- Si prefieres un look más elegante y sofisticado, puedes apostar por un vestido midi o largo, con un estampado floral o geométrico, y una chaqueta o un abrigo de corte clásico. Completa tu atuendo con unas botas de buzo en un tono neutro que armonice con el vestido y le dé un toque moderno y rompedor de esquemas, recuerda que, en caso de utilizar un contraste en la paleta de colores, debe ser uno que complemente y que no sature.

- Si te gustan los looks más arriesgados y creativos, puedes jugar con las mezclas de texturas y colores, y crear contrastes interesantes. Por ejemplo, puedes combinar unas botas de buzo en un color vibrante con una falda plisada metalizada, una blusa de seda y una chaqueta de cuero. O puedes elegir unas botas de buzo en un color oscuro con un traje sastre de lana, una camisa blanca y una corbata estampada.

Como se mencionó anteriormente, las botas de buzo fueron un total éxito en el desfile Crucero 2024 de Gucci que se celebró en el patio ceremonial del palacio de Gyeongbokgung, un sitio que es bastante conocido y exclusivo de Seúl, Corea del Sur, dado a su importancia cultural. Este calzado consiguió enamorar dado a las siluetas largas y holgadas, lo que brindaba un aspecto streetwear o urbano.

