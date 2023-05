¿Le da la espalda? Tras despido del 'Burro' de Televisa, Paul Stanley le manda contundente mensaje

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después del polémico y muy sonado despido del famoso actor y reconocido presentador, Jorge 'El Burro' Van Rankin de Televisa, su querido compañero y polémico actor, Paul Stanley, acaba de brindar una entrevista en la que le mandó un contundente mensaje con respecto a todo el escándalo que se generó ante su salida de Miembros Al Aire, ¿acaso le dio la espalda a su gran amigo y colega?

Como se recordará, a inicios del mes de mayo, Van Rankin a través de su cuenta de Instagram compartió un video en el que reveló que el productor, Lalo Suárez, lo había despedido del famoso programa nocturno, afirmando que la situación lo tomó desprevenido, debido a que supuestamente todo fue de la noche a la mañana, motivo por el que se dijo dolido, además de afirmar que ni siquiera lo llevaron a una de las oficinas del lugar, sino que lo hicieron en los pasillos, mencionando que: "Me duele porque fui el primero que hizo ese programa hace 13 o 14 años y me duele que no te den la cara".

Ahora, tras varias semanas de que se desatara la mencionada polémica, durante una entrevista a su salida del programa Hoy, Stanley dio su versión de lo sucedido, confesando que no ha perdido contacto alguno con Jorge, pues hablan todos y aunque lo extraña en el programa y consideraba que era uno de los elementos más importantes dentro de la emisión nocturna, pero que a veces las cosas eran de esa manera.

Paul con 'El Burro' en Miembros Al Aire. Internet

Pero, pese a que afirmó que para él, su excompañero es un gran ser humo y un miembro importante dela televisora, de forma contundente admitió que sí "hizo más escándalo de lo que era, la verdad", pero que eso no debería de molestar o de sorprender, sino que como él deberían los demás entenderlo, debido a que además de que se sabía que 'El Burro' es un ser muy "visceral", comprende que es doloroso y claro que le pegaría a cualquiera que lo despidan.

Mostrándose de forma imparcial ante los jefes que tiene dentro de Univisión, también mencionó que ellos tenían sus motivos para decirle adiós, afirmando que no se trataba por una indisciplina, sino que había unas fuertes razones que por el momento no diría y que tampoco sabía del todo, agregando que solo aclararía que no era por una indisciplina, destacando que de igual forma Vanrakin estaba faltando mucho por sus grabaciones en Argentina y también con la serie 40 y 20.

Finalmente, Paul dejó en claro que por el momento no se les había informado a ninguno de los asistentes a la emisión del vespertino, este dejó muy en claro que por el momento no había un reemplazo como tal y solamente iba Jean Duverger a suplir al reconocido actor de forma momentánea, pero nada serio y seguían esperando a ver que es lo que sucedía con los simpáticos compañeros que se han presentado.

