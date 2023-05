¿Luis Miguel entregará a Michelle Salas? Hermana de Sylvia Pasquel da detalles de la boda en Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida actriz, Mary Paz Banquells, la cual también es media hermana de Sylvia Pasquel, en una reciente entrevista a las afueras de Televisa, dejó a más de uno sorprendidos con los detalles que dio sobre la tan esperada boda de Michelle Salas y su pareja, Danilo Díaz Granados, revelando si es que el polémico y reconocido cantante, Luis Miguel, que es el padre de la novia, va a entregarla en el altar.

Fue el pasado domingo 7 de mayo que la hija de Stephanie Salas al lado de 'El Sol' que mediante sus redes sociales confirmó que estaba dando un paso más en su relación sentimental, pues tras más de dos años de relación se había comprometido con el empresario y estaban en medio de las planeaciones para dar el sí acepto ante el altar, sin anunciar fechas o dar más detalles de este controversial tema.

Después del feliz anuncio de Michelle, la dinastía Pinal se hizo presente con solamente sus felicitaciones, pues Pasquel mencionó que los temas de la boda solo los puede responder la novia, mientras que Alejandra Guzmán y Silvia Pinal señalaron que estaban muy felices pero no estaban muy enteradas de la situación, incluso aseguraron que ella se iban enterando por los reporteros de este compromiso, sorprendiendo a todos.

Pero ahora, durante el evento para el comienzo de la nueva temporada de Esta Historia Me Suena, en la empresa San Ángel, Mary Paz, que es media hermana de Sylvia, dio declaraciones sobre el tan esperado enlace dando un par de detalles que hasta el momento se desconocían y por supuesto hablando sobre el hecho del puesto que ocupará el famoso cantante en la boda de su hija, debido a que mucho se ha especulado sobre distanciamientos y rechazos por parte de ambos.

Primeramente, Banquells confesó que la boda no será ni en México ni en Estados Unidos, aunque se negó a revelar dónde, afirmando que por ello solo estarían invitados los familiares y amigos más cercanos, incluso dijo que no sabía si ella llegaría a ser invitada, pero que estaba muy feliz dado a que su hermana Sylvia estaba que no cabía de la felicidad por su nieta y los preparativos ya estaba en marcha, bromeando con el hecho de que ahora todo se estaba llevando a la mitad, así que probablemente sean las dos familias la que paguen por todo.

En cuanto al tema del intérprete de La Incondicional, dijo que no sabía nada pero que para ella la que merece el honor de llevar al altar a Michelle es Stephanie pues ha sido "demasiada madre", al fungir un papel de madre y padre de una manera admirable, siempre cerca, fuerte y amorosa con sus dos hijas, destacando que se desconocía si Luis Miguel sería invitado o si asistiría, concluyendo con el hecho de que para ella igual sería lo correcto que la madre sea la que lleve al altar a la novia.

