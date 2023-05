"Ma... ver...": Frida Sofía envía contundente mensaje a Ferka tras pleito con Christian Estrada

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En medio de su fuerte pleito legal con su polémica expareja, Christian Estrada, recientemente la famosa actriz y reconocida presentadora, Ferka, una vez está dando de que hablar, debido a que la reconocida cantante y joven empresaria, Frida Sofía, a través de la revista TV Notas le envío un contundente mensaje a ella, en el que le asegura que la admira y lo tacha a él de ser "un mam... ver..." que no le importaba su familia.

Como se sabe, desde el mes de noviembre del 2022 que María Fernanda Quiroz, interpuso una demanda en contra de Estrada para que pagara la manutención de su pequeño en común, Leonel Estrada Quiroz, tas lo que se desató una guerra de dimes y diretes, pues este afirmó que ella le estaba impidiendo cumplir y el ver a su hijo al pedirle una cantidad ridícula, mientras que ella señala que sí lo deja pero en un centro de convivencia familiar debido a lo que ella llamada intento de secuestro.

Ahora, después de más de seis meses de esta guerra de declaraciones, la expareja de Estrada se pronunció al respecto, pues como se sabe la intérprete de Ándale en el 2018 fue su novia e incluso estuvo a punto de ser madre a su lado, pero ella misma dejó en claro que decidió abortar debido a que Christian es un "irresponsable", además de que lo acusó de haberla engañado con su propia madre, Alejandra Guzmán.

Fue precisamente por dicha historia que la nieta de Silvia Pinal en más de una ocasión le advirtió a Ferka que se alejara del exintegrante de Guerreros 2020 cuando tuvo la oportunidad, afirmando que era un "pend..." un "mantenido" y que solamente la usaría para ganar más fama, y ahora, después de enterarse decidió salir a dejarle un mensaje, en el que le expresó su solidaridad como mujer y también cómo víctima.

Primeramente, la joven aseguró que Estrada siempre ha tenido un modo de operar en el que habla sobre el abandono de su padre y pide bebés, o que al menos con ella fue de insistirle de tener hijos, pero que cuando ella se embarazó notó que no iba a ser uno bueno, debido a que cuando ella le informó del bebé él "se largó nueve días", y mientras que a ella la tenía esperando Christian seguía subiendo historias celebrando año nuevo, provocando un gran dolor en su persona, por lo que decidió abortar, para no hacer "sufrir a un alma inocente", pues considera que un hijo es una gran bendición pero también una responsabilidad afectiva.

Ante esto, acusó al exparticipante de Inseparables de no pensar en los sentimientos de las mujeres, recordando que en ese momento le dijo: "no soy asesina cul..., soy consciente", señalando que solamente quería sacarle dinero y llegar a su madre para vivir bien y ahora, tres años después está haciendo lo mismo con Ferka, declarando que era triste que ella no lo viera y lo defendiera cómo lo hizo, en especial cuando también salieron otras exnovias de él, cómo Ally Dillon y Sofía Romita.

Un hijo cuesta, no solo económicamente, sino también mentalmente y veo que ella trabaja un buen, imagino la presión que debe tener ante tanto señalamiento, pero veo que lo ha manejado bastante bien, está saliendo a trabajar para proveer, mientras que él está mam... ver... como siempre, que es lo único que sabe hacer, entiéndase como se entienda, o ¿de dónde sale el dinero que gasta?", expresó.

Sofía, ahora que está pasando con esto la apoya y la admira por cómo maneja la situación y señaló que: "nunca la criticaré, no se vale lo que está viviendo porque a él no le importa y a ella se ve que sí le importa su familia, que es lo que debería mantener este pen... Lo único que él busca es fama, le vale mad... lo demás, ya lo dijo esta chava y yo sí le creo porque a mí me hacía lo mismo, le valió lo del aborto, no le importó, y ahora que haga lo mismo ya teniendo una responsabilidad más y que se ponga los moñitos, no le queda, por eso entiendo el coraje de esta chava".

Finalmente señaló que la respecta mucho por ser tan "supertrabajadora" y que se haya armado de "ovarios" para salir adelante y pelear por su familia, que se haya dado cuenta del tipo "mir..." de persona que era y de lo que hace con tal de conseguir fama y sacar dinero, y aunque apoya a la actriz, se negó a hablar sobre el tema de Alicia Machado y su reciente romance con Estrada.

