Moda 2023: ¿Qué es el estilo 'old money' y por qué la hija de Lionel Richie, Sofía, lo domina tan bien?

Ciudad de México.- En redes sociales como Instagram, se mueven las principales corrientes de moda, ¿la razón? Es en estos sitios donde personas influyentes en la industria como modelos, actores, cantantes o hijos de celebridades, presumen un poco sobre el estilo de ropa y maquillaje que llevan, lo cual puede inspirar a la gente promedio a imitarlos, aunque resulte prácticamente imposible igualarlos.

Es bajo este contexto que surgen tendencias como el old money style, la cual es exclusivamente para gente que tiene el poder adquisitivo de mantenerla, tal es el caso de la hija de Lionel Richie, quien durante los últimos meses, ha estado resaltando por sus 'looks' elegantes y sofisticados, los cuales han conseguido enamorar a la gente, quienes en su mayoría, argumentan que es posible lucir bien y tener un aspecto elegante, cuando la realidad podría ser un poco más complicada.

¿Qué es el 'old money style' y por qué no es para todos?

El old money style es una tendencia de moda que se inspira en el estilo clásico y elegante de las personas que pertenecen a familias adineradas desde hace generaciones. El término en sí mismo se refiere a aquellos que han heredado su riqueza y tienen un alto nivel social y cultural, en contraste con el new money, que son los que han hecho fortuna recientemente y suelen mostrarla de forma ostentosa.

Este corriente se caracteriza por el uso de prendas de calidad, confeccionadas con tejidos nobles como la lana, el algodón o la seda, y con cortes sobrios y atemporales. Los colores predominantes son los neutros, como el beige, el gris, el azul marino o el blanco, y los estampados discretos, como las rayas, los cuadros o los lunares. Los accesorios son mínimos y refinados, como los relojes, las joyas, los pañuelos de seda o lentes de sol.

Dicha tendencia busca transmitir una imagen de elegancia, sofisticación y discreción, sin recurrir a las tendencias pasajeras. Es un estilo que refleja una actitud de confianza, seguridad y buen gusto, sin necesidad de presumir ni de llamar la atención, ya que esta no es necesariamente la intención. El old money style es una forma de vestir que se adapta a cualquier ocasión y que nunca pasa de moda, al menos no entre las personas de las altas esferas sociales.

¿Por qué Sofia Richie puede llevar tan bien este estilo?

Dado a que la hija de Lionel Richi tiene el tiempo suficiente para cuidar de su cutis y de su figura, así como también tiene el nivel adquisitivo para comprar ropa de Chanel, se perfila como la opción perfecta como para poder ser una digna musa del old money style. Tan solo hay que recordar que su padre, el intérprete de éxitos como Hello, The ony One, Dancing ont the Ceiling asciende a los más de 200 millones de dólares, por lo que la joven puede ser una digna representante de dicha tendencia, la cual ha sido criticada por el resto de la gente dado a que proporciona una imagen poco realista de la realidad del 99 por ciento de las personas que habitan el mundo.

