Shock en Televisa: Exabogado de Alexa y Ginny Hoffman confirma que nada inculpaba a Héctor Parra

Ciudad de México.- Hace unos días, Daniela Parra, hija del actor de Televisa, Héctor Parra, informó desde las instalaciones del Reclusorio Oriente que su padre había sido absuelto de siete acusaciones por abuso sexual, por lo que solo quedaba pendiente la audiencia sobre el delito de corrupción de menores, misma que se celebrará este 18 de mayo en el centro penitenciario, evento que a su vez le dio motivos para adelantar que el histrión podría recuperar su libertad tras más de un año encarcelado. Ahora, decidió compartir en redes sociales una entrevista que secundaría su postura, misma que fue hecha por el periodista Gustavo Adolfo Infante.

Mediante la plataforma Twitter, la hija del actor quien participó en telenovelas de Televisa como Cómplices al Rescate o Alebrijes y Rebujos remarcó que en su momento ella ya había dicho lo que tenía pendiente, en referencia a la postura de su hermana, Alexa quien tras la audiencia señaló en compañía de su abogada que Héctor Parra sí había sido declarado culpable por el delito de corrupción de menores y por ello, la audiencia del 18 de mayo seria solo para conocer la sentencia; sin embargo, la hija mayor del famoso se valió de la entrevista del periodista para remarcar que todo lo que se ha hecho en contra del actor es una fabricación de culpabilidad.

@GAINFANTE Tú sabes que están fabricando la culpabilidad de mi papá", escribió.

Héctor Parra fue acusado de abuso sexual contra su hija, Alexa. Foto: Ilustrativa

El periodista de Grupo Imagen, difundió a través de su canal de YouTube una entrevista con el abogado Alonso Beceiro quien afirma, fue el primero en tomar el caso tras ser contactado por Alexa y Ginny Hoffman, esta última ex esposa de Héctor Parra y quien ha apoyado en todo momento a su hija quien denunció su padre había abusado de ella en repetidas ocasiones. El litigante especializado en derecho penal basta decir, afirmó que él se deslindó del caso porque notó la presencia de irregularidades de parte de las denunciantes, lo que se ha traducido como la fabricación de culpabilidad que denuncia Daniela en las redes sociales.

Al ser cuestionado sobre el motivo por el cual dejó de representar a Alexa Hoffman tras un aproximado de siete u ocho meses de trabajar en el caso, el abogado le informó al periodista que en todo momento sintió la presión de parte de las antes mencionadas para conseguir un resultado ajenos a lo que se establece en la ley, esto debido a que tanto Ginny como Alexa no estaban dispuestas a esperar los dictámenes de parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y por ende, optaron por buscar otra firma de abogados y además, acudieron al apoyo de un personaje que, además de fungir como legislador, también fue parte del gremio artístico de Televisa, es decir, el exGaribaldi, Sergio Mayer.

Daniela Parra después de la última audiencia de Héctor Parra. Foto: Twitter

Decidieron utilizar otra firma de abogados y la intervención de algunos personajes o de algún personaje de la vida política para ayudar su causa", dijo del abogado.

Alonso Beceiro a su vez reconoció que mientras estuvo en el caso, la Fiscalía de la CDMX le realizó exámenes periciales y psicológicos a la denunciante y, pese a que por la magnitud de los hechos no podía revelar el resultado, adelantó que el reporte no fue favorable para Alexa y Ginny Hoffman por lo que no se habían encontrado pruebas contundentes que permitieran demostrar que se había cometido el delito por el cual el famoso actor de 47 años sigue en la cárcel. Esta postura es la que a su vez Daniela Parra ha manejado en todo momento.

No había un resultado que permitiera tener por demostrado el delito", remarcó el abogado.

Para los abogados de Alexa Hoffman, la culpabilidad de Héctor Parra quedó demostrada en la audiencia pasada y por ello, el próximo 18 de mayo se espera el dictamen de la sentencia que afirman, puede ser de un aproximado de 10 años y medio; sin embargo, para Daniela Parra lo único que se está buscando es desinformar por lo que agradeció a la prensa el apoyo que le han dado en este tiempo y a la fecha ha insistido en que su padre es inocente y por ende, pronto recuperará su libertad.

