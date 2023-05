Tras FOTOS de Galilea Montijo con galán, Andrea Legarreta se confiesa y revela si tiene romance

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que se filtraran fotos de la famosa actriz y polémica presentadora, Galilea Montijo, muy acaramelada con nuevo galán, la también querida presentadora y reconocida actriz, Andrea Legarreta, en una reciente entrevista habló sobre el tema y se confesó ante los reporteros de Televisa. Con total honestidad reveló si tiene un romance en puerta con algún compañero de profesión o alguien externo.

Fue la mañana de este martes 16 de mayo que a través de las redes sociales salieron a la luz unas fotografías en la que se podía ver a la presentadora del programa Hoy al lado de Isaac Moreno, un guapo modelo español con el que Jorge Carbajal afirma que tiene un par de semanas saliendo. En las imágenes se les puede ver muy acaramelados disfrutando del sol, la arena y el mar sin quitarse las manos de encima entre abrazos, caminatas tomados de la mano o charlas en las que se dan caricias en los hombros.

Después de que se filtraran estás imágenes lamentablemente la jalisciense se ausentó del matutino de la empresa San Ángel, por lo que los reporteros que acampan fuera de las instalaciones no pudieron obtener ningún tipo de reacción de la famosa presentadora, la cual a través de su cuenta de Instagram simplemente compartió que estaba en otro proyecto con su maquillista y peinador de confianza, Bernardo, sin dar más detalles ni mencionar el tema de su aparente romance.

Pero, ante la falta de la presentadora de Netas Divinas, los reporteros como Edén Dorantes, hace un par de minutos lograron detener a las afuera a su querida compañera, Legarreta, por lo que no perdieron el tiempo y rápidamente le cuestionaron sobre el tema tan polémico, a lo que entre risas ella simplemente se quejó cuestionándoles si es que era para lo único que la detuvieron, pues no tenía nada que mencionar al respecto.

Ante esto, los reporteros señalaron que hablarían de todo un poco, pero que les gustaría saber su opinión de la situación con Montijo y su actual relación, a lo que ella por la insistencia volvió a dejar en claro que no diría nada, pues la realidad era que también no tenía "menor idea" de lo que sucedía y que si supiera a ella no le correspondía decir nada sobre su compañera ni sobre las situaciones personales de nadie más.

Finalmente, a la querida actriz de Vaselina le cuestionaron si ya estaba siguiendo los pasos de su amiga y colega consiguiendo galán nuevo, hecho que la hizo soltar una carcajada y decir que para nada pues no tiene "ni tiempo ni ganas". Andy recalcando que tiene "menos ganas que tiempo", respondió de forma tajante que "absolutamente no" a conseguir un "colágeno" o alguna pareja y que estaba centrada en ella y sus nuevos proyectos.

Fuente: Tribuna del Yaqui