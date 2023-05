Tras pelea con Ana Bárbara, José Emilio dice que le roban herencia de Mariana Levy, actriz de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de rogar el perdón de la famosa y querida cantante del regional mexicano, Ana Bárbara, por una fuerte pelea, recientemente el joven José Emilio, hijo de la difunta Mariana Levy, recientemente sorprendió al mundo del espectáculo al afirmar que su hermana mayor, María Levy, le está robando la herencia de su madre, la reconocida actriz de Televisa que falleció en el 2005 cuando apenas era un niño 3 años.

Tal parece que la familia de la cantante de Fruta Prohibida se encuentra viviendo momentos muy complicados entre peleas, distanciamientos, acusaciones y súplicas, debido a que desde hace varias semanas que los hijos del 'Pirru', que la cantante adoptó como suyos, han estado dando declaraciones en el que revelaron los difíciles episodios de salud mental que han vivido y que los llevaron a alejarse de seres amados.

Uno de ellos fue Emilio, el cual en TV Notas señaló que actualmente está muy distanciado de la reconocida excoach de La Academia, debido a que se portó muy mal con ella, que fue un "malagradecido, a tal grado que señaló qué: "Hoy no tenemos relación y eso es algo que tengo en mente todo el día, sentirme vacío, porque es mi mamá, ella me cuidó, y a final de cuentas quedé muy mal con ella", afirmando que quería recuperarla y esperaba obtener su perdón enviando un conmovedor mensaje de disculpas.

José Emilio con sus hermanos. Internet

Ahora el joven ha salido nuevamente en una entrevista con la revista de espectáculos antes mencionada, en la cual afirma que tanto él como su hermana, Paula Fernández Levy, están sufriendo económicamente pues no tienen trabajo y se encuentra desesperado, y muy molesto debido a que no le han dado la herencia de su madre cuando hace varios años que se debió de darle su parte, pero afirma que hay gente que se ha aprovechado mucho de ese dinero, incluso dijo que Coco Levy hizo un mal manejo y les habría robado una parte.

Ante este hecho, mencionó que lamentablemente no cree que pronto cambie la situación, debido a que deben de estar los tres, él, Paula y María, de acuerdo para que la herencia sea repartida pero que por desgracia "no hay una relación tan bonita y amorosa con María, solo es cordial", destacando que aunque le tenga mucho cariño, desde hace más de un año que se fracturó también esa relación por actitudes que él mismo tuvo y que ahora por ello están distanciados.

Pero, parece que la tregua no llegará pronto, pues afirmó que tanto él como Paula sientes que: "María lo está trabando, no sé cómo, pero creo que ha estado impidiendo que la cobremos (la herencia). A lo mejor, ella piensa que la vamos a desaprovechar y malgastar, pero es nuestro dinero. Si yo me quiero gastar todo en un coche, en un viaje, es mi dinero y tengo ese derecho". Finalmente mencionó que están bajo la asesoría de una abogada para arreglar esto muy pronto.

Emilio con Ana Bárbara y Paula. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui