Tras rechazo en Televisa y crisis de pareja, Bárbara de Regil confiesa en 'Hoy' si habrá divorcio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz y conductora Bárbara de Regil, quien comenzó su carrera en TV Azteca trabajando con ellos 10 años, sorprendió a todo el público de Televisa pues reapareció en el canal luego de que se dijera que sufrió el rechazo de sus compañeros de la última novela. La también empresaria apareció dando una entrevista exclusiva al programa Hoy en la que platicó si está pensando en el divorcio luego de que se filtrara que había tenido una crisis matrimonial.

La intérprete de melodramas del Ajusco como Bajo el alma, Amor Cautivo, Secretos de familia y Así en el barrio como en el cielo lleva casi una década al lado de Fernando Schoenwald, sin embargo, no todo en su relación ha sido miel sobre hojuelas. Y es que como se recordará, hace años la revista TVNotas filtró un audio en donde el abogado mexicano le reclama a su entonces novia haberle sido infiel y hasta la corre de su casa.

Así fue el reclamo del también mánager de Bárbara a la propia actriz, a quien incluso llamó "naquita": "En este instante te dejé de amar y dejé de sentir cualquier cosa por ti. Desde ayer... voy a ver tus fotitos con tus amantes". Aunque además el pasado 2022 se especuló que la pareja atravesaba un nuevo bache, en su más reciente entrevista con el matutino del Canal de Las Estrellas, De Regil fue tajante y respondió qué está pasando realmente en su matrimonio.

Bárbara de Regil y su esposo

De forma contundente, la también actriz de 35 años negó estar pensando en la separación y por el contrario mencionó que Fernando entiende perfectamente cuál es su trabajo, sus tiempos, etc: "Fer y yo tenemos mucha comunicación, él entiende mi trabajo, entiende todo lo que tengo que hacer, mi vida, yo entiendo la de él, entiendo su trabajo también y somos muy unidos, somo muy amigos eso también ayuda mucho".

Firme y muy segura, la estrella de la serie Rosario Tijeras confesó que el abogado es el amor de su vida y por ello quiere vivir con él hasta su último día en la tierra: "Trabajamos juntos, tenemos negocios juntos entonces yo estoy feliz, yo no me veo jamás en la vida el divorcio. Es mi equipo lo amo y me siento muy feliz con él". Cambiando de tema, De Regil también platicó si está pensando en agrandar su familia ahora que su única hija Mar de Regil ya es toda una señorita.

La protagonista del melodrama Cabo, donde presuntamente tuvo rivalidades con Eva Cedeño y otra parte del elenco, descartó que pronto vaya a tener bebé pues dice que ahora está en una etapa muy plena en la cual no quiere volver a la crianza de un bebé: "La verdad es que estoy bien así, Mar ya está grande y estamos ahorita en una etapa que estamos disfrutando nuestra vida, estoy trabajando. Ahorita estoy trabajando regresar hace 19 años, lo que llevó haciendo hace 19 años entonces ahorita estoy bien".

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy