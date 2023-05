A un lado Legarreta: Alfredo Adame saca del clóset a actriz de Televisa y la hunde por "amargada"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El polémico actor Alfredo Adame, quien fue uno de los galanes más cotizados de Televisa hace décadas, de nueva cuenta se encuentra en una fuerte polémica debido a que lanzó fuertes comentarios en contra de una colega actriz y en esta ocasión no estaba hablando de Andrea Legarreta, a quien en múltiples ocasiones ha atacado y hasta deseado la muerte. En esta ocasión el también conductor arremetió contra Alejandra Ávalos, asegurando que esta le fue infiel a un exesposo con otra mujer.

A través de una entrevista exclusiva con el matutino Venga la Alegría, el exmarido de Mary Paz Banquells le dijo a Ale que se reservara sus opiniones porque él afirmó que este año sería parte de la Marcha del Orgullo LGBT: "Dice ella que yo soy un mal ejemplo cuando ella tuvo terribles problemas de droga y alcohol ¡terribles!", empezó diciendo. Luego Adame fue más a profundidad y hasta sacó del clóset a la también cantante.

El marido la botó porque la sorprendió en una relación lésbica y su vida ha sido una vida miserable".

Como era de esperarse, el intérprete de 64 años no se detuvo ahí y siguió con los insultos hacia la actriz de novelas como Soñadoras, Siempre te amaré, Apuesta por un amor y Que te perdone Dios: "Ella ha estado llena de frustraciones, amargones y todo este rollo, yo creo que es una mujer frustrada y amargada". Hasta el momento Alejandra Ávalos no ha respondido a las polémicas declaraciones que hizo Adame.

Por si fuera poco, Alfredo no solo se lanzó contra la mencionada estrella de la empresa de San Ángel sino que también arremetió contra su hijo Sebastián. Y es que el expresentador del programa Hoy se defendió con uñas y dientes de quienes externaron su descontento porque sí asistirá a la Marcha del Orgullo LGBT que se celebrará el próximo mes de junio en la Ciudad de México. Al ser cuestionado sobre qué pasaría si ese día se encuentra a su hijo Sebastián, el artista comentó:

Ni voltearlo a ver, desprecio e indiferencia, así es como se trata a la gente que es malagradecida, la gente que te roba, que te miente, que te engaña, que te tira mala onda y todo el rollo, así es como se le trata".

Posteriormente, el histrión mexicano le envió un contundente mensaje a Polo Morín, destacando que no tiene la misma trayectoria profesional que él y por lo mismo no tiene gran trascendida en el medio del espectáculo. Y es que el joven actor también lo criticó por levantar la mano para ser parte de la marcha. Al respecto, Alfredo dijo: "¿Quieres uno guapo?, aquí estoy yo, y con 22 protagónicos, yo no represento a actorcitos de quinta como tú, que han salido en 3 capítulos de telenovela y ya (se vuelven) cretinos, arrogantes y soberbios, este es un pobre diablo".

Finalmente, Adame aprovechó las cámaras de TV Azteca para lanzarse en contra de su exesposa Diana Golden, quien le ganó un proceso legal y por tal motivo debe disculparse con ella públicamente: "Se lo dije 200 veces, sería como hablarle a una piedra, lástima hay desde el principio, te digo, yo no podía platicar con ella porque siempre andaba en las nubes", finalizó el polémico exgalán de Televisa.

