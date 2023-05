Golpe a Héctor Parra: Tras ser declarado culpable, el actor de Televisa recibe terrible noticia

Ciudad de México.- El famoso y reconocido actor de novelas, Héctor Parra, en medio de los momentos más decisivos de su cada, este acaba de recibir un golpe legal muy fuerte, debido a que después de ser declarado culpable de corrupción de menores, al actor de Televisa le dieron una terrible noticia de su audiencia, causando la molestia de ambas partes, tanto los demandantes como la del acusado.

A casi dos años de que Parra se encuentre encarcelado por el caso de Alexa Parra, la hija que lo acusa de abusar de ella, las cosas se encuentran en medio de una conclusión definitiva, cada vez más cerca de saberse la verdad, pues en unos pocos días se dará la audiencia en la que se sabrán los resultados de todas las audiencias con los desahogos de pruebas sobre la culpabilidad o inocencia del reconocido histrión.

Como se sabe, el pasado 11 de mayo se anunció que Parra había sido encontrado inocente de siete cargos y del abuso sexual del que lo acusó la hija que tuvo con Ginny Hoffman, pero no quedó absuelto de todos los cargos y denuncias que tenía en su contra, debido a que en temas de la corrupción de menores resultó declarado culpable, por lo que el próximo jueves 18 de mayo se realizaría la audiencia para saber su futuro.

Según lo informado por las abogadas de ambas partes, tanto de la víctima como del acusado, este momento es importante, dado a que se definirá si cumplirá una sentencia dentro de prisión o en libertad condicionada, aunque según lo dicho por diferentes expertos en el tema, lo más probable es que siga detrás de las rejas y podría tener hasta 10 años de condena por el mencionado delito.

Pero, a tan solo 24 horas de que se determinara la situación, a través de Instagram la joven Alexa reveló que su audiencia será pospuesta una semana, por lo que se realizará hasta el próximo viernes 26 de mayo, así que el actor seguirá en el Reclusorio Oriente en prisión preventiva hasta que finalmente se realicé este hecho, que tiene al borde del asiento a miles de mexicanos y los medios de comunicación que han seguido el caso.

Tras este anuncio, la hija de Hoffman y Parra, que es la víctima, salió en sus historias con un mensaje para la Fiscal Ernestina Godoy, la cual lleva el caso, para mostrar su profunda molestia a que se sigan aplazando las audiencias, afirmando que no había un motivo detrás para que lo hicieran y solo estaban prolongando las cosas cuando se quiere un cierre, pidiendo ayuda desesperada por la situación.

Le pido a la fiscal @ernestinagodoyr que por favor dejen de aplazar las audiencias de mi caso. No sé porque lo hacen. No es justo que le permitan a la ministerio público posponer una y otra vez. ¿Qué se gana con esto? Además de no avisar nunca a la víctima ¿Ahora hasta el 26? Por favor ¡Ayuda!", escribió Alexa.