¡Lo corren por exigente! Televisa cancelaría '40 y 20' porque 'El Burro' Van Rankin quería más dinero

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El nombre de Jorge 'El Burro' Van Rankin de nueva cuenta se encuentra en medio de la polémica ya que surgió que prácticamente se quedó sin un solo proyecto en Televisa pues los altos mandos de la empresa habrían decidido cancelar la exitosa serie que protagoniza, 40 y 20. Según los primeros reportes, tanto este actor como el resto del elenco habrían exigido un aumento de sueldo y sus jefes decidieron no dárselo.

Como se sabe, el también expresentador del matutino Hoy lleva varias semanas bajo el foco del espectáculo ya que denunció públicamente que lo habían despedido del Canal Unicable de un día para otro y de una forma humillante. A través de un video compartido en su cuenta de Instagram, 'El Burro' reveló que había sido despedido del programa Miembros Al Aire, del cual formó parte desde el año 2010.

Visiblemente molesto, el conductor de 59 años anunció que le dieron la noticia en pleno pasillo de la televisora de San Ángel, donde desde hace años dejó de ser exclusivo: "Me duele porque fui el primero que hizo ese programa hace 13 o 14 años y me duele que no te den la cara, que no te contesten pero bueno", dijo. Después otros 'miembros' como 'El Negro' Araiza salieron a decir que Van Rankin estaba exagerando y que su despido era para darle rotación al elenco de esta emisión, pero nadie tenía ningún problema con él.

Tras quedarse sin este proyecto luego de más de una década, ahora se ha filtrado que 'El Burro' nuevamente volverá a sufrir por otro despido y es que se menciona que la serie 40 y 20 quedó cancelada. A la fecha el proyecto producido por Gustavo Loza lleva ocho temporadas y ha sido todo un éxito en el Canal de Las Estrellas, pero ¿por qué los altos mandos de la televisora decidieron no seguirla produciendo?.

De acuerdo con información de la periodista Shanik Berman, el elenco integrado por Jorge, Michelle Rodríguez, Mauricio Garza y Mónica Huarte, habría exigido que les subieran su sueldo y de lo contrario no regresarían a grabar el proyecto: "Me enteré que 'El Burro' Van Rankin y todo el elenco de 40 y 20, incluyendo Michelle Rodríguez, dijeron que querían que les subieran el sueldo y que, si no, no grababan", reportó la informante.

Cabe resaltar que hasta el momento ninguna autoridad de Televisa ha confirmado esta versión, pero desde hace algunos meses el nombre de Michelle fue involucrado en una situación similar. De acuerdo con información de Álex Kaffie, la querida actriz mexicana se reusó a volver a Me caigo de risa si no le aumentaban el sueldo y por ello ya no sería parte del divertido programa: "Michelle Rodríguez está exigiéndole muuuuuuucho dinero a Televisa para participar en la novena temporada de Me Caigo de Risa", reportó a inicios de año.

Fuente: Tribuna