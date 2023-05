¿Malas noticias para Pablo Lyle? Reportan nuevo giro en el caso del actor y Televisa queda en shock

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Mientras el querido actor Pablo Lyle continúa dentro de prisión cumpliendo su sentencia tras ser declarado culpable de homicidio involuntario del señor Juan Ricardo Hernández, se reportó un giro en su caso y todo el público de Televisa, que ha seguido de cerca su proceso, quedó en shock. Hay que recordar que semanas atrás el originario de Mazatlán, Sinaloa, fue sentenciado a 5 años en prisión y 8 años más en libertad condicional en Miami.

El exgalán de novelas fue acusado de causar la muerte del mencionado adulto cubano, quien falleció días después de un incidente vial. Ahora tanto Lyle como su cuñado Lucas Delfino, que conducía el vehículo del que descendió el intérprete para golpear a Juan, enfrentan una demanda civil por el mismo hecho. Con este procedimiento se busca obtener una indemnización monetaria argumentando gastos del servicio funerario, pago de atención psicológica y desempleo de Mercedes Arce, quien fuera pareja de Hernández.

De acuerdo con información de Agencia México, el caso dio un giro favorable para la familia del actor y la defensa de Delfino ha obtenido la primera victoria, pues hasta el momento su cliente está desligado de cualquier responsabilidad, ya que según sus abogados, no podía tener ningún control sobre las decisiones que tomó en su momento Pablo. En la demanda Delfino fue señalado de desencadenar los hechos que hoy tienen al actor tras las rejas.

Lucas Delfino, cuñado de Pablo Lyle

Sin embargo, en la reciente audiencia que se realizó en una corte de Miami, donde el abogado de Lucas habló ante el juez de la causa Peter Lopez, se desestimó la acusación: "Mi cliente tiene una declaración jurada donde él declaró que no golpeó al señor Hernández, no creo que eso esté en discusión, de hecho hay un video del incidente en donde se muestra claramente que mi cliente está en su auto cuando el golpe ocurrió". dijo la defensa de Delfino.

Por su parte, el juez solicitó a la familia de Juan Ricardo que explicaran sus argumentos y esto argumentó su abogado: "Primero que nada el video no muestra todo lo que ocurrió antes y lo que provocó el percance, el inicio del incidente, no sabemos ¿qué ocurrió en el auto?, lo que pudieron haber comentado el señor Delfino y el señor Lyle, sería complicado basar un caso en una teoría que no ha sido desarrollada, pero basados en el argumento principal, no se ha determinado que él no haya creado el riesgo que desencadenó todo".

Por último, el juez rechazó la moción de la familia Hernández para abrir un juicio en contra de Lucas Delfino por considerar débil la exposición de sus argumentos, aunque concedió a su defensor legal una nueva audiencia: "La corte encuentra que la moción no será tomada en cuenta en espera de que pueda presentar una nueva con argumentos suficientes que apoyen su petición y entonces sea aceptada", indicó el juez Peter Lopez.

