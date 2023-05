"Perdón Mayrín": Eduardo Santamarina habla de más en 'Hoy' y Galilea Montijo exhibe su "peor" cara

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la mañana de este miércoles 17 de mayo el reconocido actor Eduardo Santamarina estuvo en el foro del programa Hoy promocionando su participación en la telenovela Nadie como tú y como era de esperarse, causó revuelo con sus declaraciones. Resulta que el galán y villano de Televisa hizo varios incómodos comentarios en plena transmisión en vivo en contra de su colega Galilea Montijo.

Resulta que el histrión de los melodramas Rubí, Velo de Novia y Yo amo a Juan Querendón reaccionó con burlas al rumor de que 'La Gali' ya está estrenando romance luego de haber anunciado su divorcio de Fernando Reina Iglesias hace apenas unas semanas. Como se recordará, en días pasados el periodista Jorge Carbajal compartió una serie de fotografías en las que se aprecia a la conductora muy abrazada del modelo Isaac Moreno.

De hecho esta mañana la oriunda de Guadalajara, Jalisco, se tomó con gracia este chisme y reaccionó así en el programa matutino: "Estamos hablando del de la sesión, ¿dónde buscaba pececitos?... Andaba buscando unas conchitas mana, ¡ay que gachos!, si me divorcié, no me capé... ¿qué?, ¿qué?", expuso Galilea mientras que Andrea Legarreta, 'El Negro' Araiza, Tania Rincón y demás acompañantes se reían de la situación.

Isaac Moreno sería el nuevo novio de Galilea

Minutos más tarde Santamarina llegó al foro 16 de la televisora de San Ángel y antes de empezar a hablar sobre su nuevo proyecto de drama en el Canal de Las Estrellas, le dijo a la tapatía de 49 años que sí aprobaba a su nuevo galán. No obstante, el histrión cometió un error y se equivocó de nombre de novela por lo que Montijo aseguró que sus piernas lo estaban distrayendo: "Perdón Mayrín", expresó la conductora.

Ahí fue cuando 'Lalo' aprovechó para cobrársela y la hizo sonrojarse por el rumor de que tiene un noviazgo con el famoso modelo español: "No te vimos las piernas... te vimos en ¡aaah!", expresó mientras simulaba estar caminando y luego añadió: "Que por cierto, te digo una cosa, no está naaada mal". La presentadora se puso roja y se llevó las manos a la cara luego del incómodo comentario del actor, pero luego dijo: "Si mensa no soy... entonces, ¿te gustó o no te gustó?".

Posteriormente el esposo de la actriz Mayrín Villanueva le dijo a Montijo que su novio se veía muy guapo y lo aprobó: "Sí, mucho, aprobado eh, palomita y todo". A lo largo de toda la entrevista, Eduardo no paró de hacer polémicos comentarios en contra de Galilea y su supuesta nueva relación, por lo que antes de salir del aire ella aprovechó para exhibir que siempre es así de divertido: "Así como lo ve, ¡es 'pior' detrás de cámaras! 'piooooor'... lo que tiene de grandote, lo tiene de adorable", dijo Montijo.

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy