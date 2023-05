Que siempre si: Preventa para las nuevas fechas de Luis Miguel en México serán con esta tarjeta

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado martes 16 de mayo las redes sociales 'estallaron' con la noticia respecto a que en cuestión de minutos, el cantante mexicano Luis Miguel había agotado todas las fechas que había programado para su regreso a los escenarios este 2023; no obstante, se informó que las localidades que se habían agotado eran únicamente las destinadas para la preventa, por lo que ante el éxito obtenido, se adelantaba la venta general para ese mismo día en punto de las 15:00 horas, tiempo del centro de México, y no esperar hasta el día jueves 18 de mayo. Este miércoles 17 de mayo, la Arena Ciudad de México informó todo lo relacionado con esta nueva venta para las fechas recién añadidas al tour de 'Micky'.

Mediante las redes sociales, el cantante de éxitos como Cuando calienta el sol, Suave, La incondicional o Amor, amor, amor; informó que en el caso de la capital mexicana se añadían tres nuevas fechas más siendo los días 25, 27 y 28 de noviembre en la Arena Ciudad de México, mientras que para la ciudad de Monterrey también se añadieron dos presentaciones más los días 14 y 16 de noviembre en el estadio Banorte. Ambas presentaciones se podrán adquirir únicamente a través de la plataforma oficial de Luis Miguel, la cual se encargará de redirigir a los interesados a las empresas encargadas de la venta de las localidades.

Cabe destacar que la página oficial del cantante, además de resaltar que todas las presentaciones en México, la mayoría de Estados Unidos y las de Argentina ya no contaban con localidades disponibles, no tenía anunciadas las nuevas fechas, por lo que se rumoró que todo se trataba de una fake news; no obstante, los canales oficiales del famoso de 53 años confirmaron las nuevas cinco presentaciones quedando pendiente únicamente la fecha y horario mediante la cual se pudieran adquirir las nuevas entradas.

Foto: captura de pantalla. Instagram @lmxlm

De manera inicial se había resaltado que las tarjetas de crédito e incluso débito del banco Santander participarían para la preventa de las nuevas presentaciones del 'Sol de México'; sin embargo, la mañana de este miércoles 17 de mayo la institución financiera remarcó que tanto para la plataforma de Superboletos como FunTickets serán participantes todas las tarjetas de crédito exceptuando las de débito. Una vez que la información quedó aclarada, se difundió cuándo arranca la esta preventa, al tiempo de también anunciar una venta general para el resto de los interesados, es decir, fecha en la cual participarán tarjetas de crédito y débito de todos los bancos del país.

En el caso de la Arena Ciudad de México, se informó que la preventa para tarjetahabientes Santander será el próximo jueves 18 de mayo en punto de las 10:00 horas, tiempo del centro de México, mientras que un día después es decir el día viernes 19 en el mismo horario se abrirá la venta al público general. Asimismo, FunTicket difundió las mismas fechas y horarios para los interesados en participar en las dos presentaciones que el cantante tendrá en la ‘Sultana del Norte’.

Horarios para la nueva preventa para ver a Luis Miguel en concierto. Foto: Twitter

A diferencia de lo sucedido el pasado lunes 15 de mayo, la institución financiera informó que no habrá venta VIP para los tarjetahabientes con tarjetas de crédito 'elite', ya que todas se han incluido en la preventa que tiene fecha y horario establecido; del mismo modo, se informó que todas las localidades disponibles se podrán adquirir con hasta nueve meses sin intereses resaltando que por cliente se podrán comprar únicamente cuatro boletos. Esta noticia ha despertado la esperanza para todos aquellos que se quedaron sin la oportunidad de comprar un boleto durante la preventa que inició el día 16 de mayo, aunque también sea especulado que se podría agotar en cuestión de minutos.

Fuente: Tribuna