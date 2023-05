Rebecca de Alba estalla en 'VLA' y pide que la desliguen de Ricky Martín: "No soy vocera de nadie"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En una reciente rueda de prensa la reconocida y muy famosa presentadora de TV, Rebecca de Alba, dejó a más de uno sin palabras al haber estallado en contra de reporteros de Venga la Alegría, debido a su insistencia de un tema del que no quería ser participé, así que de forma contundente dijo que no era "vocera de nadie" y firmemente pidió que la deslinden de Ricky Martin, su expareja y guapo cantante.

Como se sabe, antes de que el cantante de Viva la Vida Loca saliera del clóset y confesara sus verdaderas preferencias sexuales, mantuvo una larga y muy mediática relación con la reconocida presentadora, pues estuvieron juntos varios años y en ese tiempo ambos se dejaron ver en todo momento sumamente enamorados y felices al lado del otro, por lo que la separación fue un completo shock para el mundo del espectáculo.

Por supuesto que después de la gran 'bomba' mediática que fue el sincerarse con el público, la exconductora de MasterChef Celebrity y el cantante no han dejado de ser relacionados por ese tiempo juntos, así que ahora que de Alba fue entrevistada por la prensa no dudaron en cuestionarle sobre su expareja, abordando el tema más polémico que vive Martin por la demanda interpuesta por uno de sus sobrinos.

Ricky y Rebecca. Internet

Aunque usualmente Rebecca suele responder con calma y brevemente de cualquier tema que le cuestionen sobre el intérprete de La Mordidita, ahora se mostró un tanto molesta por este hecho y mencionó que siendo honesta no quería que le volvieran a preguntar por él y que no había un motivo para hacerlo, ya que no era vocera del cantante y tampoco es que sean hoy en día muy cercanos, pidiendo que la deslindaran de una vez por todas de él.

Les voy a decir la verdad, yo no soy vocera de ningún artista, ni soy vocera de ningún programa, yo soy Rebecca de Alba, que me apasiona la conducción, que yo decido en qué proyectos estar, cuando me preguntan de otras personas, porque creen que son cercanas a mí o son personas que no conozco tanto, no soy vocera de ningún canal ni de estos artistas”, manifestó.

Ante este hecho los reporteros prefirieron cambiar el tema y enfocarse en los proyectos de filantropía que la misma presentadora mencionó ante la prensa. Cabe mencionar que de igual forma habló sobre Luis Miguel y sus nuevos conciertos, declarando que por supuesto que estaría en varios de estos, señalando que ella no buscó nada, sino que la invitación a estar le llegó solita, y mencionó que no podía rechazar a 'El Sol de México', al cual considera uno de los mejores cantantes de la historia.

En cuanto al tema de que la expareaje del cantante, la famosa y muy querida actriz, Aracely Arámbula, en un video apareció diciéndole "cucaracho mayor", Rebecca se mantuvo reservada y afirmó que no tenía idea de que hablaban, pues ella no estaba enterada de la situación ni vio ningún video, señalando que para ella la imagen que tenía de Luis Miguel era el de un hombre fino y elegante nada más.

Fuente: Tribuna del Yaqui