¿Se une a Televisa? Atala Sarmiento revela si participará en 'La Casa de los Famosos México'

Ciudad de México.- El pasado mes de abril llegó a su fin la tercera temporada del reality show de Telemundo La Casa de los Famosos 3, donde la modelo estadounidense Madison Anderson resultó ganadora. Ahora llegó el turno de una nueva edición del programa, pero en esta ocasión ya no se realizará en Florida, Estados Unidos, sino que tendrá lugar en tierras mexicanas, con artistas famosos en dicho país.

La Casa de los Famosos México se estrenará el próximo 14 de junio a través de Televisa, y por el momento solo hay dos personalidades confirmadas: Emilio Osorio, Paul Stanley y Raquerl Bigorra. No obstante ha comenzado a correr el rumor de que Atala Sarmiento es una de las candidatas más fuertes para unirse al proyecto, luego de su abrupta salida de TV Azteca en 2018, por diferencias con su entonces jefa, Pati Chapoy.

Sin embargo, fue la propia Atala quien se encargó de desmentir estos dichos mediante un video que compartió en sus redes sociales. La conductora de 50 años de edad aclaró en el clip que esta información no es verídica y le recordó a las personas que ella no vive en México, pues hace más de 3 años que tomó la decisión de mudarse a Barcelona, España junto a su esposo David Ródenas, al igual que su hermano Rafael Sarmiento.

Se ha publicado que yo había sido invitada a participar en La Casa de los Famosos y que supuestamente al final decidí no participar, quiero aclarar por medio de esta transmisión improvisada que jamás he sido invitada a participar por ninguna persona ni por ninguna producción a La Casa de los Famsos", expresó.

La exconductora de Ventaneando también señaló que leyó información que aseguraba estaba en México por cuestiones de salud, sin embargo, Atala desmintió tener problemas médicos y estar dentro del territorio mexicano.

No ha sido así, no he tenido contacto con nadie que tenga que ver con esta producción, así que es completamente falso. Esta noticia también dice que yo me encontraba en México por motivos de salud, y yo a México no he ido desde junio de 2022, va ser casi un año, eso tampoco es verdad", comentó Atala Sarmiento.