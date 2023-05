Tras denuncia por maltrato, actriz de Televisa habla de las 'actitudes violentas' de Juan Osorio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que el famoso y reconocido productor de novelas, Juan Osorio, se viera envuelto en una denuncia por maltrato a su exesposa, la actriz Emireth Rivera, su actual pareja, la reconocida actriz de Televisa, Eva Daniela, en una reciente entrevista habló sobre las supuestas actitudes violentas de su prometido y si es que ella ha sufrido en algún momento de este tipo de agresiones en los dos años de relación con él.

Como se sabe, hace un par de días que se reveló que Emireth, quien fue esposa durante siete años del reconocido productor de novelas como Mi Corazón Es Tuyo, interpuso una demanda legal en contra de Osorio en la que lo acusa de haberla violentado físicamente en esa casi década que estuvieron juntos, además de que lo acusó de haberle sido infiel con la muy polémica actriz, Niurka Marcos.

Ante este hecho, Juan ya salió a desmentir el hecho de que él en algún momento le haya puesto una mano encima a manera de maltrato o abuso a Rivera, señalando que por cuestiones legales y del proceso que atraviesa no podía hablar al respecto ni dar detalles de la situación, pero aclaró que él no era esa clase de persona, que la prensa y el público lo conocían desde hace años y eran conscientes de que es incapaz de hacerle algo así a una mujer.

Eva Daniela y Juan Osorio. Internet

Ahora, después de días en medio de esta polémica, fue la actual prometida de Osorio y actriz de novelas como ¿Qué le Pasa a mi Familia?, quien rompió el silencio ante las cámaras y diversos medios de comunicación, con los cuales fue muy contundente al señalar que era un tema muy delicado del que no hablaría y todo lo iba a dejar en manos de las autoridades y de los abogados, afirmando que ella estaba apoyando por completo a su prometido y no lo soltaría.

Con respecto a si ella ha vivido maltrato o algún tipo de violencia al lado de padre de Emilio Osorio Marcos, Eva fue muy contundente y firme al negar rotundamente el que él la maltratara de alguna manera, destacando que en los dos años que han estado juntos Juan ha sido todo un caballero con ella y jamás ha hecho algo en su contra, mencionando que es inocente de lo que se le acusa, negándose a dar más declaraciones sobre el tema.

Finalmente, para dejarla ir y entendiendo que no hablaría más sobre este proceso legal, los medios le cuestionaron sobre la participación de Emilio dentro de La Casa de los Famosos México, la actriz mencionó que no podía hablar al respecto ya que en realidad no sabía nada, mencionando que aunque anteriormente habían ido a comer juntos, en realidad el hijo de su prometido jamás hizo mención del proyecto para que ya fue confirmado.

Fuente: Tribuna del Yaqui