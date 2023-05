Tras despido de Imagen TV, Laura Bozzo sale del clóset en vivo y confiesa lo impensable en VIDEO

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La controversial conductora Laura Bozzo una vez más logró apoderarse de la atención de la prensa y no por los rumores sobre su presunto despido de Imagen TV sino porque hizo irreverentes confesiones. Resulta que esta tarde de miércoles 17 de mayo se entrevistó con diversos medios de comunicación y salió del clóset en plena transmisión en vivo, además de que reveló lo impensable ante las cámaras de los reporteros.

La originaria de Perú, quien ha señalado que Pati Chapoy la 'odiaba' mientras trabajaba en TV Azteca, siempre ha sido una mujer de escándalos. Como se recordará en el año 2021 mientras estaba su talk show al aire en Televisa, la abogada tuvo problemas con la justicia mexicana y se la pasó huyendo varios meses. Al solucionar este tema legal, Bozzo volvió a la televisión pero no en San Ángel sino en Imagen TV. Desafortunadamente ahora se ha reportado que los altos mandos querrían despedirla debido a los bajos ratings de Que pase Laura.

La tarde de este miércoles 17 de mayo la presentadora de 70 años acudió a un evento de la comunidad LGBT+ y accedió a platicar con la prensa sobre distintos aspectos de su vida. De forma contundente, Laura rechazó estar interesada en participar en otro reality luego de haber sido parte de La Casa de los Famosos de Telemundo en 2022. Pero lo que más causó polémica fue que la peruana admitió que podría tener algo más que una amistad con una mujer.

En primer lugar, la exconductora del Canal de Las Estrellas defendió a los miembros de esta comunidad de los ataques homofóbicos y luego reconoció que algunas mujeres le han tirado la onda: "Yo siempre he sido una persona muy distinta, no jugaba con muñecas, me encanta vestirme de hombre... Sí, han habido, pero no han llegado a lo que yo hubiera querido", dijo y cuando la prensa le pidió más detalles, ella respondió: "No voy a decir nombres".

Y de forma contundente, Laura no descartó que en el futuro busque tener un amorío con una persona de su mismo sexo: "Tal vez algún día, no lo sé, porque yo nunca niego lo que puede pasar en un futuro. Yo no soy una persona que tenga ese tipo de complejos. Si algún día me provoca darle un beso a una mujer, se lo daría...". Siguiendo con sus picantes declaraciones, Bozzo recalcó que no porque tenga este pensamiento abierto haya dejado de sentir algo por los hombres.

"Me gusta el páj... ¿qué puedo hacer? En ese sentido, me gustan los hombres, pero eso no significa que, algún día, no pueda hacer un experimento", dijo provocando las risas de todos. Y hablando de su vida sentimental, la peruana descartó estar interesado en conseguirse un novio más joven como lo ha hecho Galilea Montijo pues asegura que en el pasado le fue muy mal y por ahora solo le interesa que llegue un hombre de su edad a "mimarla" y darle "todo".

