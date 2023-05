Tras dos divorcios y firmar con Televisa, Sergio Goyri regresa de luto a 'Hoy' y con gran tristeza

Ciudad de México.- El famoso histrión Sergio Mayer, quien este 2023 volverá a Televisa con una esperada telenovela, dejó sin palabras a todos los televidentes debido a que en su más reciente entrevista con el programa Hoy compartió que se encuentra de luto y con una gran tristeza tras la muerte de un ser querido. El entrañable villano mexicano confesó que le dolió mucho cómo pasó sus últimos días su colega y amigo, Andrés García.

El reconocido intérprete debutó en las telenovelas de San Ángel en los años 70 y poco después se convirtió en el galán más cotizado de la televisora. Pero después ganó fama como el más malvado antagonista tras participar en novelas como La casa en la playa, El Maleficio, Te sigo amando, Niña amada mía, Soy tu dueña, Corazón Indomable, Duelo de pasiones y Dos Hogares, por mencionar algunas.

Desafortunadamente Sergio perdió su contrato de exclusividad en 2016 y un par de años después se especuló que lo habían vetado del Canal de Las Estrellas por los polémicos comentarios que hizo en contra de Yalitza Aparicio. Como se recordará, el actor arremetió en contra de la actriz originaria de Atlixco, Oaxaca, luego de ser nominada a un Premio Oscar la película Roma y la calificó de ser una "pinc... india".

El comentario se volvió viral luego de que su propia novia Lupita Arriola lo compartiera sin quitar el audio. Después el actor tuvo que salir a ofrecer disculpas a su homóloga oaxaqueña, quien a la fecha es una destacada artista en el extranjero. Tras dar varias entrevistas a TV Azteca y unirse a Telemundo con el remake de Pasión de Gavilanes, ahora se confirmó que Goyri está de regreso en Televisa con un gran proyecto luego de haber realizado el último melodrama en 2021, Diseñando tu amor.

qA través de una entrevista exclusiva con el programa Hoy, Sergio presumió con orgullo que el productor José Alberto 'El Güero' Castro lo contactó para ser parte de Tierra de esperanza. Sobre su personaje como villano, esto reveló: "Es un villano con todas las facetas de un ser humano, no nada más un villano reventón, tiene su humor, su corazoncito, yo creo que se van a divertir mucho", compartió ante las cámaras.

Y luego de enfrentar dos divorcio, el originario de Puebla dijo que pronto se casará por la iglesia con la señora Lupita Arreola: "Primero Dios, ahí estamos ya planeándola... ". Por otro lado, Sergio también habló de la dolorosa partida de Andrés García, quien además de ser su colega también fue su amigo y criticó la triste vida que tuvo el primer actor en sus últimos días. Sergio mencionó que el fallecido galán nunca tuvo una imagen vulnerable como en la que fue exhibido meses antes de morir:

No me gustó cómo terminó su vida, porque siempre fue un triunfador, una gente echada para delante, nada de medias tintas, y me dio muchísimo coraje ver cómo terminó".