A un lado Britney Spears: Ricardo O'Farrill se rapa en transmisión en vivo; le copia a Peso Pluma

Ciudad de México.- Desde hace varios días el standupero e incluencer Ricardo O'Farrill ha llamado la atención de los medios de comunicación y el público en general debido a que en el marco en que el presentador de televisión y comediante Mauricio Nieto contrajo nupcias, éste realizó una transmisión en vivo a través de la red social Instagram donde arremetió contra varios de los integrantes del gremio e incluso denunció recibir amenazas de muerte de parte del recién casado y del comediante Daniel Sosa. Tras ello, regreso a las plataformas digitales para una nueva transmisión aunque esta vez involucró un cambio de look bastante radical.

Foto: Instagram @richieofarrill

Cabe destacar que por las transmisiones que realizó durante la boda de Nieto, se informó que había sido internado en una clínica de rehabilitación por lo que a su vez el conductor del programa Ñam Ñam Extravaganzza aseguró que había sido llevado en contra de su voluntad y por ello emprendería acciones legales, además de haber sido víctima de malos tratos al interior del recinto. Fue durante una transmisión en redes sociales que el comediante adelantó que su hermana fue la que le ayudó a escaparse de la clínica en la cual lo mantuvieron amarrado por horas e incluso estuvo incomunicado por varios días; sin embargo, no sería el único acto que llamaría la atención del público pues decidió raparse delante de los espectadores.

La madrugada de este miércoles 17 de mayo, O'Farrill causó preocupación entre sus seguidores pues además de haberlos invitado a reencontrarse con él en un restaurante localizado en la colonia Condesa de la alcaldía Cuauhtémoc en la ciudad de México, resaltó que se raparía delante de todos luego de haber narrado lo que vivió al estar al interior del centro de rehabilitación donde presuntamente lo ayudarían a combatir su adicción a la marihuana, evento que por supuesto llevó a cabo.

Salgo, me siento vivo, me siento tranquilo, se me va esta depresión, me sentía yo como esas luces de 'dimmer' que las vas apagando poco a poquito", dijo.