Adiós Fernando Reina: Desde Televisa, Galilea Montijo admite si fue infiel y revela amorío con modelo

Ciudad de México.- La querida presentadora tapatía Galilea Montijo brindó una breve entrevista a las afueras de las instalaciones de Televisa para responder de forma tajante a los rumores de si estaba en una nueva relación sentimental a solo meses de haber firmado su divorcio de Fernando Reina Iglesias. Como se recordará, días atrás surgieron unas imágenes donde esta famosa aparece muy romántica con un sujeto llamado Isaac Moreno.

Fue el periodista Jorge Carbajal quien compartió a través de su canal de YouTube Productora 69 las fotos donde 'La Gali' aparece tomada de la mano y abrazada al famoso modelo español en una playa del Caribe Mexicano. A pesar de que la originaria de Guadalajara, Jalisco, ya había hecho referencia al tema durante una de las secciones del programa Hoy, en esta ocasión decidió enfrentar las preguntas de los reporteros y aclarar el tipo de relación que mantiene con el europeo.

En primer lugar, Montijo resaltó que es una mujer libre que puede salir con quien quiera: "Yo se los dije desde el primer día, me verán saliendo, con uno, con otro". Luego expresó su molestia ante los rumores que señalaban que le pudo haber sido infiel a su exesposo: "No está padre que empiecen a inventar historias, que si infiel, que inventa historias donde hay niños que leen, no está padre, yo siempre les he dicho, en esta historia de Fer y mía, aquí no hay cosas raras, hay mucho cariño de por medio".

Galilea se divorció de Fernando y ahora sale con un modelo

La presentadora del matutino de San Ángel aseguró que su relación con Fernando Reina siempre será cordial por el bienestar de Mateo, su unigénito, y los hijos de él: "Tenemos tres hijos que queremos, que amamos, que él sobre todas las cosas siempre va a ser el papá de mi hijo, sus hijos siempre van a ser mis hijos, y ante todo siempre hay respeto, entonces no está padre inventar historias solamente por vender".

Montijo también señaló que de momento sigue soltera pues apenas si conoció al español y al escuchar los comentarios sobre su gusto por los galanes, expresó entre risas: "Ah no, (el buen gusto) eso siempre, claro mi amor… y la queso… Estoy bien, contenta, salimos, nos estamos conociendo, ojalá que se dé, y si no se da, muchachos les dije el otro día 'hay muchachos, me divorcié, no me capé'", expresó.

Por último, la también actriz de novelas como Azul y Tú y yo puso un alto las críticas que ha recibido por estar saliendo con un hombre más joven que ella y pidió por favor que paren los comentarios negativos argumentando que ambos son adultos: "No está padre que si un hombre se divorcia, anda con alguien y se lo aplauden, no está padre que a uno como mujer, la sociedad, la sigan tachando porque te divorcias y sales con alguien, ¿perdón?".

También tenemos derecho las mujeres y tenemos derecho a lo que sea, igual que los hombres. Ahora, no es un chavito eh, tiene 42 años y si fuera también más chavito ¿qué tiene?".

