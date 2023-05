Andrés García estremece a Televisa al reaparecer en VIDEO a 1 mes de su muerte; destrozó a Palazuelos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de que Roberto Palazuelos hiciera nuevas polémicas declaraciones en contra de Margarita Portillo, viuda de Andrés García, a quien señala de tratar de quedarse con todo lo que dejó el histrión, ahora salió a la luz un video inédito donde el fallecido le manda fuerte recadito al 'Diamante Negro'. Como se recordará, el exgalán de Televisa declaró en sus últimos meses con vida que no quería saber nada de 'Beto', como él lo llamaba.

Hace un par de días Roberto dio una entrevista exclusiva al periodista Gustavo Adolfo Infante en su programa De Primera Mano y aquí aseguró que Andrés López Portillo, hijo de Margarita, engañó a su padrastro con la venta de una famosa propiedad y que, aunque ella diga lo contrario, ellos tuvieron muchos problemas: "Andrés López, el hijo de Margarita, le robó un millón 600 mil pesos, y Andrés lo quería matar, yo le dije ¿cómo vas a matar al hijo de tu esposa?, Andrés no quería saber nada de él".

Asimismo, el actor de 56 años puntualizó que el matrimonio de don Andrés con Margarita no tendría validez y dijo que uego de la indagación que realizó sabe que la mitad de su herencia será para su exesposa, Sandra Vale: "Yo estaba con ellos el día que se casaron y me acuerdo perfecto, se casaron ahí e inclusive yo le dije '¿oye Andrés, y tu otro matrimonio?', me dice 'no, no pasa nada, es otro estado, otro rollo'", expuso.

Como era de esperarse, Portillo ya respondió a las fuertes declaraciones que hizo Palazuelos y a través de su cuenta de Instagram publicó un video que aparentemente Andrés García dejó grabado para defender a su esposa una vez que él hubiera fallecido, pues presuntamente ya sabía que el 'Diamante Negro' la acusaría por los cambios en el testamento y por eso se anticipó dejándole ese fuerte mensaje.

Asimismo, Margarita apuntó en un breve comunicado: "Hasta el momento me he mantenido al margen de todo lo que se ha dicho manteniendo mi duelo y esperando que las decisiones de mi esposo se cumplan como él lo quiso. Quiero compartir con ustedes un mensaje que él mismo me pidió que grabara, ya que, como muchas veces me lo advirtió, se esperaba este tipo de acciones y palabras de Roberto Palazuelos".

En las imágenes se puede ver al intérprete de películas como El hermano del diablo y Pedro Navajas luciendo un tanto demacrado por los estragos de su enfermedad, cirrosis, pero pidiendo de manera lúcida a Palazuelos que deje en paz a su esposa y no volviera a mencionarla en medios, además de que se olvidara de él: "Para Beto: Beto, no te metas con mi familia, no hables de mi mujer, no seas imbécil, no tienes por qué andar hablando de mi mujer en público".

Si no tienes nada en la cabeza con que entretener al público, búscate un escritor que te lo escriba. Así que olvídate ya del nombre Andrés García y mucho menos molestes a mi mujer", expresó el intérprete que falleció el pasado 4 de abril tras meses delicado de salud.

Fuente: Tribuna