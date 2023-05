Anette Cuburu le da con todo a Luis Miguel en 'Venga la Alegría'; afirma que 'El Sol' es una "pesadilla"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Con motivo de que Luis Miguel es el cantante del momento debido al furor que está causando su regreso a los escenarios, la mañana de este jueves 18 de mayo la producción de Venga la Alegría organizó un debate para hablar un poco de los escándalos de su carrera y la famosa conductora Anette Cuburu se le fue encima. Sin titubeos, aseguró 'El Sol de México' es una verdadera "pesadilla" como persona.

Como se sabe, el intérprete de temas como Cuando calienta el sol agotó las entradas para sus conciertos en territorio mexicano, incluyendo Monterrey, CDMX, Querétaro, Aguascalientes, San Luis Potosí, León, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Morelia y Guadalajara, llevándolo incluso a agregar nuevas fechas. Y aunque el público se ha quejado de no poder comprar boletos debido a problemas en las páginas de compra, el tour de 'Luismi' ya es 'sold-out' casi en su totalidad.

Durante esta mañana el equipo de conductores del matutino de TV Azteca analizó el furor que está provocando el padre de Michelle Salas con su regreso a las tarimas. Flor Rubio fue una de las primeras en recordar que en el pasado el cantante ha cancelado shows y se ha presentado en estado inconveniente, pero Pato Borghetti lo defendió argumentando que para él será un sueño cumplido poder ver en vivo a Luis Miguel.

Es de las mejores voces, a pesar de que hay cosas dudosas de su vida personal, yo no lo juzgo, queremos ver al artista cantando".

Luis Miguel agotó todas sus fechas

Por su parte la presentadora tamaulipeca Kristal Silva dijo que en México el público "perdona fácil" y que lo único que busca en este momento es ver a sus ídolos en el escenario. Y ante la posibilidad de que 'Mickey' llegue a cancelar el show recién empezado, ella dijo que se sentiría feliz de haber disfrutado aunque sea unos cuantos minutos: "Si el señor me va, ya me dio unos minutos...".

En tanto que Ricardo Casares fue otro de los que se mostró negativo ante la locura que está provocando 'El Sol' y recordó que tiene años sin colocar un solo éxito musical: "Luis Miguel es un fenómeno pero no tiene un éxito hace 20 años, está clarísimo que no lo necesita". En ese momento el esposo de Odalys Ramírez añadió que él apenas si había logrado comprar boletos un poco alejado del escenario, pero se dijo contento de tener un lugar en uno de sus conciertos.

Después vino el turno de Anette, quien aclaró que es admiradora de 'Luismi' pero recalcó que es una pésima persona a su ver pues no es un padre responsable y también tiene muy mal carácter: "Es un mal papá, no se aparece, no va a entregar a su hija a su boda. No le da una mensualidad a Aracely Arámbula para sus niños, que está dejando a otros niños en la escuela en vez de ir a dejar a los suyos". Además de que recordó que el cantante se ha negado a dar conciertos gratuitos al pueblo mexicano:

Va a un concierto y a las 3 canciones se va del Auditorio. Cobra muchísimo dinero por presentarse. Para la gente que está alrededor suyo, que conozco a mucha gente cercana a Luis Miguel... ¡es una pesadilla Luis Miguel!", cerró Cuburu.

Mira a partir del minuto 28:

Fuente: Tribuna y YouTube Venga la Alegría