FOTOS: Así fue el esperado nacimiento de Cayetano, el cuarto hijo de Adal Ramones a sus 61 años

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Elconductor Adal Ramones compartió su felicidad este jueves 18 mayo al convertirse en padre por cuarta ocasión tras la llegada de Cayetano. Desde un día antes, Adal y Karla de la Mora anunciaron que se encontraban camino al hospital para recibir a su pequeño, ya que el procedimiento del nacimiento sería cesárea, motivo por el que ya sabían cuándo nacería.

El famoso de 61 años de edad no perdió la oportunidad de fotografiarse con su amada y lanzó la primicia con algunas frases: "Mañana te conoceremos", "Ya a quirófano! Dios a encargo". Asimismo, dedicó un emotivo mensaje a Karla, con quien mantuvo una relación desde el año 2013, llegaron al altar el 5 de agosto de 2017 y tuvieron a su primer hijo juntos, Cristóbal, en 2019.

El poder de una mujer que da vida… Te agradezco porque tu fortaleza es inspiración. Te amo mi Güera hermosa! Tener una familia es para mí, mi puerto seguro y mi regalo más grande de vida", escribió.

Y continuó: "Ningún triunfo profesional o reconocimiento es comparable a llegar y verme rodeado por mis amores más grandes. Te amo, estoy emocionado y mil veces más nervioso que tú. Wow por ti… por todas las mujeres que dan vida y siguen siendo la clave de una sociedad. Aquí haciendo lo que me corresponde… amarte".

Nace Cayetano

A través de su cuenta de Instagram, el también actor ofreció todos los detalles sobre la llegada del nuevo miembro de su familia. Adal compartió varias imágenes, desde el momento en que Karla fue llevada al quirófano, hasta la revelación de la primera fotografía que muestra el adorable rostro del retoño.

El momento del parto

"Queridos todos, aquí celebrando la vida. Llegó Cayetano y los dos en perfectas condiciones", escribió sobre una de las imágenes en donde se ve al bebé sobre el pecho de su madre. Previo a ello, también posteó una imagen donde se aprecia a Karla recostada mientras el equipo médico la estaba asistiendo: "Ya con nostros", se leyó.

La primera foto del recién nacido

Cabe recordar que en diciembre pasado, durante una entrevista en el porgrama Venga la alegría, Adal reveló que, después de varios intentos, finalmente su esposa había quedado emabarzada. No obstante, el anuncio generó polémica debido a la edad del presentador, puesto que algunos internautas expresaron preocupación de que, en lugar de parecer un "padre", parecería más bien un "abuelo".

Pero Ramones hizo frente a las críticas y aseguró en el mismo matutino que en ningún momento dudó acerca de tener a su cuarto hijo y que, en cambio, es un bebé deseado: "No la dudé, dije '¡sí!', no me importa la edad que tenga, soy una persona muy vital, a Dios gracias, y espero seguir con mucha salud y mucha energía".

Fuente: Tribuna