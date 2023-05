Héctor Parra seguirá en prisión: Posponen audiencia del actor de Televisa por problemas de salud

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Si bien Alexa Parra aclaró ayer miércoles que la audiencia de su padre Héctor Parra, a quien acusa de abuso, no se pospondría y se realizaría este jueves tal y como estaba programado, al parecer lo rumores eran ciertos. Y es que este mismo día se confirmó que el encuentro legal quedó reprogramado para el próximo jueves 25 de mayo por problemas de salud que experimenta el actor de Televisa.

Fue el pasado miércoles 10 de mayo que Héctor fue absuelto de los cargos de abuso, quedó pendiente la sentencia por el delito de corrupción de menores del que fue declarado culpable. Un día después del esto, Olivia Rubio, abogada de Alexa dijo: "El día de ayer se dio el fallo y el fallo implica decir si (alguien) es culpable o inocente. Lo que dijo el juez fue: Héctor 'N' es culpable respecto a los delitos de corrupción de menores".

Como lo había anticipado la defensa de Parra, y a pesar de varias versiones que indicaban que el encuentro legal se aplazaría, alrededor de las 18:00 (centro) de este jueves dio inicio la comparecencia en la que no solo estuvo presente el histrión, su hija Daniela Parra y su representante legal, sino también Ginny Hoffman (expareja de Héctor) y su hija Alexa, quien lo denunció por estos delitos en 2021.

Tras varias minutos de deliberación, la defensa, Samara Ávila, salió a hablar con los medios de comunicación que se dieron cita a las afueras del penal para revelar que no hubo resolución, en su lugar la audiencia se postergó para el próximo día 25, por lo que el actor tendrá que permanecer en prisión, como lo hace desde hace casi 2 años. Esta decisión se tomó debido a que el famoso presentó una infección estomacal y su temperatura subió.

Nuestro cliente, el señor Héctor, se sintió un poquito mal, tuvo una infección estomacal, presentó un poquito de temperatura y se pidió que por fundamento al derecho humano de la salud nos dieran nueva fecha. Va a ser el próximo jueves 25 a las 15:30 horas (centro)", explicó la abogada.

Alexa se molesta

Cabe recordar que ayer, Alexa externó su inconformidad por el rumorado cambio de fecha de la audiencia. Incluso, aseguró que no se le notificó previamente y realizó un llamado a Ernestina Godoy, la fiscal de la Ciudad de México, en relación a su caso. "Le pido a la fiscal Ernestina Godoy que por favor dejen de aplazar las audiencias de mi caso. No sé por qué lo hacen. No es justo que le permitan a la Ministerio Público posponer una y otra vez. ¿Qué se gana con esto?", escribió.

"Además de no avisar nunca a la víctima, ¿Ahora hasta el 26? Por favor! Ayuda! SOS", recalcó la joven en sus redes sociales. Por su parte, la fiscal no se pronunció públicamente al respecto.

Fuente: Tribuna