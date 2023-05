Katie Holmes, estrella de 'Dawson's Creek', cautiva a sus fans con arriesgado 'outfit' de 'sandalias ugly'

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Si bien, las tendencias suelen crearse a través de las pasarelas e Internet, la realidad es que los artistas como actores y cantantes suelen ir en contra de esto e imponer su propio estilo, tal y como lo hizo en días similares la estrella de Dawson's Creek (Amigos y amantes para Hispanoamérica), quien logró flechar a sus miles de fanáticos al dejarse ver con un outfit completamente arriesgado.

Normalmente, cuando una persona piensa en una apariencia glamurosa, suele llegar a su mente un atuendo de impacto, quizás un poco ajustado y un tanto incómodo, cuando la realidad podría ser complemente distinta, cosa que la propia Katie Holmes vino a demostrar, luego de que se filtraron algunas fotografías de ella caminando por las calles de Estados Unidos, con una combinación bastante confortable y elegante.

Como es bien sabido, la actriz de producciones como Batman inicia, El secreto: Atrévete a Soñar, Separadamente juntos y La maestra Meadows, es una amante del street style, lo que significa que si hay alguien que sabe cómo utilizar un estilo urbano, es precisamente la expareja de Tom Cruise, tal y como hizo en días recientes cuando fue captada luciendo una falda boho blanca con un suéter gris oversize con cuello V, que recuerda un poco a la moda del año 2021.

Look street style de Katie Holmes

Créditos: Revista Glamur

Pero la gran sorpresa de su atuendo fue que se le vio utilizando unas sandalias Chloé con Teva, las cuales hacían una increíble combinación con el resto de su atuendo, ya que tenían unas cintas negras y unas suelas blanco con negro, las cuales recuerdan un poco al calzado deportivo y protegen perfectamente a los pies del piso. Cabe destacar que Katie fue las primeras en obtener este tipo de calzado, ya que, recién fueron lanzados el pasado 16 de mayo.

La famosa resaltó su estilo con unos lentes de sol, collares y su bolso, el cual, según información de la revista de moda, Glamur, pertenece a la firma T-Lock de Toteme. Por lo que, sí estás buscando lucir cómoda y elegante, siempre puedes recurrir a un estilo similar al de la estrella de cine. Anteriormente se tenía la creencia de que las faldas largas, combinadas con suéteres holgados no podrían combinar lo suficientemente bien, pero tras el año 2021 las reglas cambiaron.

Katie Holmes es una actriz estadounidense que nació en 1978 en Ohio. Comenzó su carrera en la década de los 90, con papeles en series como Dawson's Creek y películas como Disturbing Behavior y Go. Desde entonces, ha participado en numerosos proyectos, tanto en cine como en televisión, destacando sus roles en Batman Begins, The Kennedys, Ray Donovan y The Secret: Dare to Dream. También es conocida por su vida personal, especialmente por su matrimonio y divorcio con el actor Tom Cruise, con quien tiene una hija llamada Suri.

Fuentes: Tribuna