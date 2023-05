¿Luto en la dinastía? Majo Aguilar envía desgarrador mensaje: "En el cielo ha sonado 'Puño de tierra'"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Si bien, Ángela Aguilar es una de las cantantes más influyentes de la música regional mexicana, lo cierto es que, su prima Majo Aguilar, no se queda para nada atrás, ya que, ella también ha dedicado prácticamente toda su carrera a seguir los pasos de la dinastía de charros, al grado en el que ya cuenta con una solida comunidad que la respalda y admira prácticamente todos sus trabajos.

Pese a que Majo ya cuenta con varios éxitos en su haber como Amor ilegal, Cómo te olvido, Me vale, Cielo Rojo y Hoja en Blanco, esto no evita que la joven, de 28 años, olvide sus raíces, motivo por el que el pasado miércoles, 17 de mayo, compartió un respetuoso, pero desgarrador mensaje a través de su cuenta oficial de Instagram, pero... ¿para quién era?, ¿acaso la dinastía Aguilar tuvo que vestirse de luto?

La realidad es que esto no fue así, resulta ser que el día de ayer habría sido el cumpleaños número 104 de Antonio Aguilar, abuelo de Majo, Ángela y Leonardo Aguilar. Si bien la cantante de éxitos como La llorona, Tu sangre en mi cuerpo y Qué agonía no mencionó nada con respecto a su ancestro, este no fue el caso de Majo, quien compartió un carrusel de fotografías del patriarca de su familia, así como también le dedicó unas conmovedoras palabras.

Abuelito Antonio: Hoy en el cielo solo ha sonado “puño de tierra”, estás de fiesta y mi abuelita Flor te acompaña. Muy feliz cumpleaños a ti, quiero que sepas que todos los días te aprendo y agradezco que seas mi abuelo. Eres grande entre los grandes, tu humildad y talento han trascendido todo. Quiero que sepas que aquí te siguen queriendo muchísimo y en cada concierto me recuerdan el amor que te tienen. Te quiero muchísimo, serás mi maestro hasta el final.

Créditos: Instagram @majo_aguilar

El mensaje que la intérprete de Quiero un amor provocó que sus más de 469 mil seguidores en la aplicación de la cámara multicolor se enternecieran, mientras que otros más señalaron el gran parecido de Majo con su difunta abuela Flor Silvestre, incluso hubo quienes aseguraron que la joven cantante tiene un tono muy similar al de la estrella de Gaviota Traidora, Imposible olvidarte, Una limosna y Por qué Dios mío.

Desde muy pequeña, Majo Aguilar mostró su interés por la música, influenciada por su familia. Su abuelo Antonio Aguilar fue uno de los máximos exponentes de la música ranchera y el cine de charros, mientras que su abuela Flor Silvestre fue una de las intérpretes más queridas y admiradas del género, además de una actriz de gran belleza y carisma. Majo Aguilar también tiene como referentes musicales a su tío Pepe Aguilar.

Fotografía de Majo Aguilar

Créditos: Instagram @majo_aguilar

Majo debutó en la televisión en 2009, cuando su abuela Flor Silvestre la presentó junto con su hermana Flor Susana en el programa Don Francisco presenta. En ese espacio, las gemelas interpretaron dos canciones de su abuela: La basurita y Celosa. El conductor, quien es gran amigo de la familia Aguilar, se convirtió en el padrino artístico de Majo y Susana. En 2015, la cantante participó en el sencillo Lo busqué, junto con sus primos Leonardo y Ángela Aguilar.

Fuentes: Tribuna