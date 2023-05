"Mitómanas": Daniela Parra estalla contra Alexa y Ginny Hoffman por 'sabotear' caso Héctor Parra

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En las últimas horas la joven Daniela Parra ha utilizado sus redes sociales para exponer nuevamente irregularidades en el caso Héctor Parra y por ende, sigue defendiendo la inocencia de su famoso padre, quien fuera acusado de presunto abuso sexual en contra de Alexa Parra. Aunque se había anunciado que la última audiencia del actor se realizaría hasta la siguiente semana, hace algunas horas Dani reportó que tendría lugar hoy mismo.

El actor de telenovelas como La pícara soñadora, La Usurpadora y Alebrijes y rebujos en Televisa tendría su audiencia por el presunto delito de corrupción de menores el 26 de mayo, pero hace unos momentos su hija mayor confirmó que este proceso sí se realizará hoy, fecha que había quedado pactada desde el pasado 10 de mayo, y con lo cual denuncia nuevas irregularidades pues piensa que el caso se ha hecho "un circo".

A través de su cuenta de Twitter, la joven expresó su descontento por la forma en que las autoridades han modificado en las últimas horas esta cita, luego de que su mediahermana pidiera que se realizara este día y no hasta la próxima semana: "Pues resultó que la audiencia si es HOY. Nuevamente digo, al parecer la 'justicia' es expedita, pero no para todos. Dios y la verdad están con nosotros. Y por más que nos quieran tirar, nos hacen más fuertes. Se toparon con pared. #justiciaparahectorparra".

De la misma manera, la primogénita del también exactor de TV Azteca expresó que no estará tranquila hasta que su papá obtenga un resultado favorable y pidió a los funcionarios de la CDMX que se haga justicia: "SI NO HAY JUSTICIA NO HAY DESCANSO! Que quede bien claro @Claudiashein @ErnestinaGodoy_ @MagRafaelGuerra @SCJN @FiscaliaCDMX @PoderJudicialMX #JusticiaParaHectorParra", subrayó.

Se espera que con esta audiencia por fin se conozca el destino de Héctor, pues el pasado 10 de mayo el actor quedó absuelto de los 7 delitos de abuso sexual que existían en su contra, por lo que ahora solo falta saber esta última parte del proceso en el que es señalado por corrupción de menores por su hija menor. Como se recordará, el artista está detenido desde junio del 2021 y Daniela lo ha apoyado en todo momento e incluso tras el inicio de este proceso legal se distanció de Alexa, hija de la actriz Ginny Hoffman.

En las redes sociales decenas de admiradores de Parra se han sumado al apoyo y han tachado a Ginny y Alexa de ser unas "mitómanas", mensajes que la misma Dani ha replicado en su cuenta oficial. Asimismo Daniela apuntó que su mediahermana y su madre están "fabricando la culpabilidad" de su famoso padre y reveló que hasta este medio día, las autoridades no habían notificado a Héctor que este mismo jueves se realizaría su audiencia final.

