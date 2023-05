Shock en Televisa: Julián Gil pone en pausa su boda con Valeria Marín y confirma su 'separación'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso actor y conductor Julián Gil, quien tiene más de 14 años en las filas de Televisa, de nueva cuenta logró apoderarse de la atención en las redes sociales debido a que confirmó públicamente que está separado de Valeria Marín por una dura razón y explicó que esto lo ha llevado a poner en pausa los planes de boda con ella. Como se sabe, la pareja se había comprometido en matrimonio apenas hace unos meses en Qatar.

La presentadora nacida en la CDMX, quien es uno de los rostros más visibles en las emisiones deportivas en TUDN, y el argentino se encontraban en el mencionado país porque ambos estaban cubriendo todo sobre el reciente Mundial de Futbol. Después de la tormentosa relación que tuvo con Marjorie de Sousa y 3 años de noviazgo, Julián se animó a entregarle el anillo de compromiso a su amada de una romántica forma.

Aunque en la televisión simularon que la pedida ocurrió ante las cámaras en vivo y en plenas calles catarís, en realidad el galardonado intérprete de las novelas La que no podía amar, Hasta el fin del mundo, Sueño de amor, Por amar sin ley y ¿Qué le pasa a mi familia? le hizo la propuesta a su novia de 32 años en privado y de forma emotiva durante un paseo por las dunas del imponente desierto de Qatar.

Desafortunadamente los planes de boda de este par de conductores de la empresa de San Ángel están puestos en pausa y hasta el momento no hay una fecha exacta para reanudarlos; sin embargo, es importante resaltar que no se trata de una ruptura. En entrevista exclusiva con TVyNovelas, Gil explicó que de momento no se puede casar con Valeria ya que ambos están muy ocupados trabajando y de hecho pasan muy poco tiempo juntos.

Cuando tiene unos días libres, viene a Miami, y yo viajo todos los fines de semana a México para hacer el programa de deportes; obligatoriamente estoy allá sábado y domingo, o sea, sí estamos presentes. Claro, un poquito alejados por el trabajo".

Y es que el galán de telenovelas está al aire en Estados Unidos con ¡Siéntese quién pueda! mientras que en la televisión mexicana aparece con República Deportiva todos los domingos: "Ahora estoy de lunes a viernes en Miami, viajo los sábados a México, hago República deportiva los domingos, y viajo los lunes en la mañana para hacer el programa aquí (en EU)", explicó el presentador de 52 años.

Julián finalizó confesando que el noviazgo que tiene con Valeria no solo ha sido el más duradero de toda su vida, sino también el más significativo pues está basado en respeto, amor, saludable, con complicidad y mucha comprensión: "Esta es una relación que se ha ido volando porque es tan bonita y tan intensa, que hemos vivido todas las etapas y no sé cómo ha pasado tanto tiempo", dijo el actor sobre sus sentimientos.

