Tragedia en Televisa: Tras diagnostico de Alzheimer, madre de Alexis Ayala es internada; esto se sabe

Ciudad de México.- Después de que el famoso y muy querido actor de novelas, Alexis Ayala, en una entrevista con el programa Hoy confesara que se le diagnostico Alzheimer a su madre, Elina Prado, de nueva cuenta ante las cámaras del famoso matutina de Televisa dio la trágica noticia, pues reveló que su progenitora fue internada de emergencia, dando un par de detalles de su actual estado de salud.

Como se sabe, hace poco más de un año, Ayala estuvo en vuelto en medio de severas críticas por parte del público, debido a que confesó que internó a su madre en un asilo, por lo que lo acusaron de abandonarla y de no querer hacerse responsable de ella, motivo por el que muy seguro afirmó que su madre estaba más segura dentro de dicha institución que con él en su hogar, debido a que requería de cuidados especiales.

Ante esto, reveló que su decisión fue tomada a base de que Elina fue diagnosticada con Alzheimer y por ese motivo requería de cuidados especiales que él por su trabajo y al no estar bien capacitado, podría no darle los cuidados adecuados para una persona con sus necesidades, así que expresó que para él lo mejor era mantenerla en un lugar en el que todo estaría con las mejores condiciones, destacando que cuidó que todo estuviera en regla con el lugar.

Alexis Ayala. Internet

Desde ese momento, como suele ocurrir con temas de su vida privada, Ayala no ha hecho muchas menciones y ha mantenido en total discreción lo sucedido, hasta la mañana de este jueves 18 de mayo, dado a que se informó que lamentablemente Prado tuvo que ser hospitalizada el pasado 10 de mayo, en pleno Día de las Madres, por motivo de una complicación en su estado de salud, lo cual preocupó al actor.

Aunque no ha revelado lo sucedido, este señaló que lamentablemente cuando tuvo que ser internada e intervenida él no se encontraba en la ciudad por motivos laborales, así que tuvo que viajar de inmediato, señalando que desde el minuto en que pisó la Ciudad de México no ha dejado para nada el hospital hasta ese momento, debido a que su madre ya había sido dada de alta, revelando que por fortuna dentro de todo estaba bien y recuperándose.

Finalmente, el actor de novelas como Lo Qué La Vida Me Robó se dijo agradecido de que se haya podido actuar a tiempo y los médicos pudieran salvar la vida de su madre y que no pasara nada grave. De igual forma señaló que Elina se encuentra tan bien que sin duda va a ser ella la que lo entregue al altar el día de su boda, alegrando a sus miles de fans que estaban preocupados por la situación.

Fuente: Tribuna del Yaqui