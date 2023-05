Adiós TV Azteca: Tras 13 años en Televisa, Mariazel dice si estará en 'La Casa de los Famosos México'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La talentosa y exitosa actriz Mariazel, quien comenzó su carrera actuando en la pantalla de TV Azteca, dejó sorprendidos a todos sus seguidores pues hace algunas horas por fin rompió el silencio y confesó si será parte de la primera temporada de La Casa de los Famosos México. Como se sabe, Televisa se encuentra a punto de estrenar su propia versión del reality que ha dejado tanto éxito a Telemundo en tres ediciones.

En la actualidad la también conductora nacida en Barcelona, España, es una de las más queridas por el público y es que empezó su carrera hace más de dos décadas. 'Zel' estudió en el CEFAT luego de haber hecho actuaciones en varias obras de teatro y debutó en la empresa del Ajusco haciendo papeles secundarios en algunas telenovelas como Machos y Los Sánchez, así como actuando en el programa unitario Lo que callamos las mujeres.

Mientras que desde el año 2010 empezó a hacer sus primeras apariciones en la televisora de San Ángel participando en programas como Está cañón, Más Deporte, La Jugada, Ponte Fit, entre otros, y en los últimos años ha formado parte de la 'Familia Disfuncional' de Me caigo de risa; asimismo ha ganado popularidad con el apodo de la 'Reina de los realitys' pues ha estado en Inseparables: Amor al límite, Reto 4 elementos y Las Estrellas Bailan en Hoy.

Es por esta misma razón que todos los admiradores y fans de Mariazel estaban muy ilusionados con la posibilidad de que este próximo 4 de junio se uniera a LCDLF México. Aunque su nombre sonó fuerte para ser una de las habitantes de la casa, ella misma confirmó en entrevista con TVNotas que no estará en el proyecto debido a sus compromisos laborales: "No, no voy a entrar, si hubo un acercamiento pero por fechas se me complica mucho".

La esposa del actor Adrián Rubio comentó que está saturada de trabajo afortunadamente: "Ya tenía varios eventos confirmados, conducciones, TUDN y el show de Me caigo de risa cada fin de semana de junio y julio, entonces imposible". Eso sí, la guapísima mujer española explicó que sí le interesa ser parte de La Casa de los Famosos en su siguiente temporada: "Estoy dispuesta a participar en la siguiente, porque de seguro habrá".

Mariazel relató que además de seguir participando en el programa dominical Mas Deportes por el Canal de Las Estrellas, también regresó a la actuación de la mano de una serie de comedia llamada Compayito: "Arranco proyecto, una serie que se llama ‘Compayito’, es el regreso del Compayito a la televisión. Es una serie de comedia, que va por Las Estrellas, todos los sábados con Raúl Araiza, Rafa Inclán, está muy divertida".

Fuente: Tribuna